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Posted 3 февраля, 15:20

Published 3 февраля, 15:20

Modified 3 февраля, 15:20

Updated 3 февраля, 15:20

Семен Чистяков

Игрок «Авангарда» Семен Чистяков стал лучшим защитником недели по версии КХЛ

3 февраля 2025, 15:20
Фото: ХК «Авангард». Семен Чистяков
«Ястреб» набрал четыре очка в четырех последних матчах.

В пресс-службе омского хоккейного клуба рассказали, что Семен Чистяков стал лучшим защитником недели по версии КХЛ. Игрок «Авангарда» набрал четыре очка в последних четырех матчах, он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, показатель полезности «ястреба» составил +5.

«На счету Семена победная шайба в матче с „Адмиралом“ (4:1), три блокированных броска, четыре силовых приема, два отбора шайбы и три перехвата», — добавили в «Авангарде».

Напомним, что два хоккеиста омского «Авангарда» вошли с список 15 лучших игроков января по версии «Чемпионата». Наиль Якупов занял в топе 10 место, форвард успел провести 21 матч в Омске после возвращения и набрал 19 очков. На предпоследней позиции оказался Рид Буше. Хоккеист набрал 10 очков в девяти матчах и продолжает оставаться ключевым атакующим игроком своей команды.

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