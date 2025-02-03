«Грамотная речь, опрятный вид»: в Омске ищут контролеров для муниципальных автобусов

В течение последнего года об ужесточении борьбы с безбилетниками много раз говорилось в Омском городском Совете. При этом в конце года выяснилось, что у контролеров нет права штрафовать «зайцев»: из-за проблем с документооборотом невозможно надежно идентифицировать личность.