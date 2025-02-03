«Грамотная речь, опрятный вид»: в Омске ищут контролеров для муниципальных автобусов

Posted 3 февраля, 08:17
Published 3 февраля, 08:17
Modified 3 февраля, 08:20
Updated 3 февраля, 08:20
Акционерное общество «Пассажирское предприятие №8», принадлежащее омскому муниципалитету, опубликовало на сайте госзакупок новый лот. Предприятие ищет подрядчика, который бы в течение года оказывал «услуги по проверке автотранспорта предприятия на предмет контроля расчетов». То есть искал бы «зайцев» в муниципальных автобусах.
Из техзадания следует, что проверять нужно не менее 2 тысяч автобусов за месяц. Контроль должен идти «сплошным методом», причем конкретные маршруты и время проверок будет определять заказчик.
«Представитель Исполнителя, осуществляющий проверку, должен иметь опрятный внешний вид, грамотную речь, быть предельно вежливым с пассажирами и кондукторами», — уточняется в техзадании.
Стоит отметить, что о взимании штрафов речь в документах не ведется: найдя «зайца», контролеры обязаны «произвести дообилечивание». Еще одна их задача — выявлять поддельные документы, дающие право на льготный проезд. На оплату таких услуг муниципалитет готов потратить 8,6 млн рублей.
В течение последнего года об ужесточении борьбы с безбилетниками много раз говорилось в Омском городском Совете. При этом в конце года выяснилось, что у контролеров нет права штрафовать «зайцев»: из-за проблем с документооборотом невозможно надежно идентифицировать личность.