ФОМС: Кредиторская задолженность медорганизаций за год сократилась почти на 5 млрд

Соколова отметила, что проблем с финансированием нет и ресурсы, чтобы не допускать просроченной задолженности по кредитам, имеются, более того их размер каждый год увеличивается. ФОМС каждый месяц собирает информацию и фиксирует все отклонения. Она добавила, что количество регионов-должников сократилось с 49 до 39, в 21 регионе задолженность уменьшилась, а в 14 — погашена полностью. Тем не менее остаются те, кто продолжает наращивать долги.