ФОМС: Кредиторская задолженность медорганизаций за год сократилась почти на 5 млрд

Posted 3 февраля, 10:02
Published 3 февраля, 10:02
Modified 3 февраля, 10:03
Updated 3 февраля, 10:03
Об этом рассказала зампред ФОМС Ирина Соколова в рамках совещания с территориальными фондами.
Данного результата, по её словам, удалось достигнуть благодаря усилению контроля за расходами медучреждений со стороны ФОМС. Об этом сообщают РИА Новости.
Соколова отметила, что проблем с финансированием нет и ресурсы, чтобы не допускать просроченной задолженности по кредитам, имеются, более того их размер каждый год увеличивается. ФОМС каждый месяц собирает информацию и фиксирует все отклонения. Она добавила, что количество регионов-должников сократилось с 49 до 39, в 21 регионе задолженность уменьшилась, а в 14 — погашена полностью. Тем не менее остаются те, кто продолжает наращивать долги.
Причины увеличения объемов задолженности по кредитам кроются в организации и планировании деятельности. Долги появляются у тех медицинских организаций, которые не выполняют доведенные объёмы медицинской помощи. ФОМС вместе с региональными органами управления здравоохранением и территориальными фондами ОМС продолжит анализ и принятие мер по погашению долгов.
На 2025 год в бюджете запланировано 4,5 триллиона рублей на расходы ФОМС. В структуре расходов на долю субвенций приходится более 80%. На реализацию базовой программы ОМС в российские регионы будет направлена субвенция в 3,6 триллиона рублей с наибольшим ежегодным приростом — на 16,7%. Всего за 3 года субвенция вырастет на 1,1 триллиона рублей (почти на 35%).