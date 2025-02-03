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Posted 3 февраля, 15:05

Published 3 февраля, 15:05

Modified 3 февраля, 15:05

Updated 3 февраля, 15:05

Экс-министру труда Омской области Куприянову снова продлили срок ареста

Экс-министру труда Омской области Куприянову снова продлили срок ареста

3 февраля 2025, 15:05
Фото: 1MI.
Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы.

Сегодня, 3 февраля, в Басманном районном суде Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру труда и социального развития Омской области Владимиру Куприянову. Информация об этом появилась в карточке дела на портале московских судов общей юрисдикции.

На какой срок продлен арест при этом не называется, известно лишь, что решение суда вступит в силу 7 февраля.

Напомним, что чиновника задержали в июне 2024 года в Омске и этапировали в Москву. Его подозревают в получении крупной взятки. Следственные органы предварительно установили, что экс-министр получил средства и имущество от главы Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Куприянов пытался обжаловать арест, но неудачно, его заключение в СИЗО суд продлевал уже несколько раз.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Задержание#Заключенные#Задержан#Новости#СИЗО#Заключение под стражу
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