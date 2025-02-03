Экс-министру труда Омской области Куприянову снова продлили срок ареста

Posted 3 февраля, 15:05
Published 3 февраля, 15:05
Modified 3 февраля, 15:05
Updated 3 февраля, 15:05
Сегодня, 3 февраля, в Басманном районном суде Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру труда и социального развития Омской области Владимиру Куприянову. Информация об этом появилась в карточке дела на портале московских судов общей юрисдикции.
На какой срок продлен арест при этом не называется, известно лишь, что решение суда вступит в силу 7 февраля.
Напомним, что чиновника задержали в июне 2024 года в Омске и этапировали в Москву. Его подозревают в получении крупной взятки. Следственные органы предварительно установили, что экс-министр получил средства и имущество от главы Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Куприянов пытался обжаловать арест, но неудачно, его заключение в СИЗО суд продлевал уже несколько раз.