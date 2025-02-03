Экс-министру труда Омской области Куприянову снова продлили срок ареста

Напомним, что чиновника задержали в июне 2024 года в Омске и этапировали в Москву. Его подозревают в получении крупной взятки. Следственные органы предварительно установили, что экс-министр получил средства и имущество от главы Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Куприянов пытался обжаловать арест, но неудачно, его заключение в СИЗО суд продлевал уже несколько раз.