«Душераздирающее зловонье»: омичи пожаловались на озеро из отходов во дворе дома

Posted 3 февраля, 14:11
Published 3 февраля, 14:11
Modified 3 февраля, 15:00
Updated 3 февраля, 15:00
В городском телеграм-канале «Омский форум» жители Левобережья пожаловались на лужу из канализационных отходов во дворе дома по адресу Перелета, 12 к. 1. По словам омичей, спецслужбы не могут решить проблему уже неделю.
«Душераздирающее зловоние под окнами многоэтажки на Левом берегу беспокоит омичей. Неделю назад у дома образовался глубокий котлован и тут же заполнился жижей с весьма специфическим запахом. Приехавшая аварийная служба место огородила, но к устранению аварии так почему-то и не приступила. На месте дежурит машина водоканала, видимо, следят, чтобы озеро не вышло из берегов», — рассказали местные жители.
На ситуацию отреагировала администрация города. В мэрии пообещали, что до конца недели бригады водоканала заменят проблемный участок трубопровода.
«По информации специалистов омского водоканала произошло обрушение коллектора. С 30 января организована перекачка сточных вод. Работы контролируются сотрудниками предприятия. На этой неделе подрядная организация приступит к работам по замене участка трубопровода», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее Город55 писал, что на Левом берегу Омска ввели в эксплуатацию новую ливневую канализацию.