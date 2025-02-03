gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 09:33

Published 3 февраля, 09:33

Modified 3 февраля, 09:35

Updated 3 февраля, 09:35

Ассенизатора из Омской области обвинили в мошенничестве с социальной помощью

Дело с душком: омского ассенизатора обвинили в мошенничестве с социальной помощью

3 февраля 2025, 09:33
Фото: УМВД России по Омской области.

Ассенизатора из Омской области обвинили в мошенничестве с социальной помощью

По данным полиции, житель Полтавки получил деньги на покупку машины, которая у него уже была.

В Полтавском районе Омской области полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантом стал местный житель, который обратился в Полтавский отдел межрайонного управления минтруда с заявлением о заключении социального контракта. Он представил бизнес-план «развития индивидуальной предпринимательской деятельности — оказания ассенизаторских услуг» и получил социальную помощь — 350 тысяч рублей на покупку ассенизаторской машины.

«Однако, как установили оперативники, автомобиль уже находился в пользовании гражданина с 2021 года, — уточнили в пресс-службе областного УМВД. — Для получения социальной помощи он заключил фиктивные договоры купли-продажи автомобиля с целью придания видимости законного расходования бюджетных средств».

В итоге появился состав преступления по статье «Мошенничество». Сейчас идет расследование уголовного дела.

Омский экс-полицейский попал под суд за мошенничество и склонение к взятке
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Мошенничество#УМВД#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика