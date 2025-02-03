Дело с душком: омского ассенизатора обвинили в мошенничестве с социальной помощью

В Полтавском районе Омской области полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантом стал местный житель, который обратился в Полтавский отдел межрайонного управления минтруда с заявлением о заключении социального контракта. Он представил бизнес-план «развития индивидуальной предпринимательской деятельности — оказания ассенизаторских услуг» и получил социальную помощь — 350 тысяч рублей на покупку ассенизаторской машины.