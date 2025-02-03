Дело с душком: омского ассенизатора обвинили в мошенничестве с социальной помощью

Posted 3 февраля, 09:33
Published 3 февраля, 09:33
Modified 3 февраля, 09:35
Updated 3 февраля, 09:35
В Полтавском районе Омской области полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантом стал местный житель, который обратился в Полтавский отдел межрайонного управления минтруда с заявлением о заключении социального контракта. Он представил бизнес-план «развития индивидуальной предпринимательской деятельности — оказания ассенизаторских услуг» и получил социальную помощь — 350 тысяч рублей на покупку ассенизаторской машины.
«Однако, как установили оперативники, автомобиль уже находился в пользовании гражданина с 2021 года, — уточнили в пресс-службе областного УМВД. — Для получения социальной помощи он заключил фиктивные договоры купли-продажи автомобиля с целью придания видимости законного расходования бюджетных средств».
В итоге появился состав преступления по статье «Мошенничество». Сейчас идет расследование уголовного дела.