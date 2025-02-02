В процессе. В омской мэрии пока не нашли денег на ремонт Комсомольского моста

Кроме того, ремонт одной переправы через Омь может потребовать и строительства новой: по словам Сергея Шелеста, «было бы классно», если до начала реконструкции Комсомольского моста в Омске был введен в эксплуатацию еще один мост — например, в створе Окружной дороги. Как подчеркнул мэр города, в этом случае перекрыть Комсомольский мост удалось бы «без каких-либо проблем».