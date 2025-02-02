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Posted 2 февраля, 04:00

Published 2 февраля, 04:00

Modified 2 февраля, 04:48

Updated 2 февраля, 04:48

Мэр Омска рассказал об отсутствии финансирования у грядущего ремонта Комсомольского моста

В процессе. В омской мэрии пока не нашли денег на ремонт Комсомольского моста

2 февраля 2025, 04:00
Фото: gorod55.ru. Мэр Омска рассказал об отсутствии финансирования у грядущего ремонта Комсомольского моста

Омск рискует не получить средства на ремонт Комсомольского моста

Вопросы ремонта переправы, запланированного на 2026 год, стараются решать уже сейчас. Однако у грядущей реконструкции до сих пор нет источника финансирования.

Как рассказал корреспондентам издания «NGS.55» мэр Сергей Шелест, источник финансирования для реконструкции Комсомольского моста все еще находится «под вопросом» — у администрации пока нет никакой информации о предоставлении средств на эти цели.

Кроме того, ремонт одной переправы через Омь может потребовать и строительства новой: по словам Сергея Шелеста, «было бы классно», если до начала реконструкции Комсомольского моста в Омске был введен в эксплуатацию еще один мост — например, в створе Окружной дороги. Как подчеркнул мэр города, в этом случае перекрыть Комсомольский мост удалось бы «без каких-либо проблем».

К сожалению, проблемы при необходимости изменения городских маршрутов все же возникают: например, накануне омичам вновь пришлось терять время в пробках, сковавших почти все городские округа. Причиной этому могло послужить большое количество ДТП, зафиксированных сервисами онлайн карт. Кроме того, сейчас прорабатывается и очередной вариант изменения правил проезда через ремонтируемый мост у Телецентра.

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#Илья Скобин#Ремонт#Омск#Финансирование#Новости#Комсомольский мост#Сергей Шелест
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