В Омске выставили на продажу здание-памятник с более чем 100-летней историей

Как отмечается в карточке объявления, реализацией исторической недвижимости на улице Карбывшева 41/1 занимается компания «Этажи», а сам лот предназначается для коммерческих целей: потенциальные покупатели могут рассчитывать на 1570 кв.м площади самого здания (а это три этажа и подвальные помещения), а также на земельный участок площадью 6,05 тыс кв. м. В объявлении указано, что на данный момент в историческом здании отсутствует необходимое ресурсоснабжение, а помещения нуждаются в реконструкции.