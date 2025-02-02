gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 09:37

Published 2 февраля, 09:37

Modified 2 февраля, 09:39

Updated 2 февраля, 09:39

В Омске выставили на продажу историческое здание, построенное более 120 лет назад

В Омске выставили на продажу здание-памятник с более чем 100-летней историей

2 февраля 2025, 09:37
Фото: gorod55.ru. В Омске выставили на продажу историческое здание, построенное более 120 лет назад

В Омске выставили на продажу здание 122-летней железнодорожной больницы

Памятник культуры регионального значения — железнодорожная больница 1903-го года постройки, — стала предметом торга на одной из популярных онлайн-площадок для публикации объявлений: вековой исторический артефакт нынешний собственник оценил в 16 млн рублей.

Как отмечается в карточке объявления, реализацией исторической недвижимости на улице Карбывшева 41/1 занимается компания «Этажи», а сам лот предназначается для коммерческих целей: потенциальные покупатели могут рассчитывать на 1570 кв.м площади самого здания (а это три этажа и подвальные помещения), а также на земельный участок площадью 6,05 тыс кв. м. В объявлении указано, что на данный момент в историческом здании отсутствует необходимое ресурсоснабжение, а помещения нуждаются в реконструкции.

Скриншоты фотографий лота
Скриншоты фотографий лота
Скриншоты фотографий лота
Скриншоты фотографий лота
Скриншоты фотографий лота. Фото: Сервис публикации онлайн-объявлений «Avito»

По словам продавца, предлагаемый земельный участок и помещения обладают определенным рядом преимуществ: это и расположение в развивающемся районе города, и транспортная доступность локации с наличием бесплатной парковки на 30 машин.

Стоит отметить, что земельный участок, где располагается здание, обладает рядом ограничений: согласно приказу министерства культуры Омской области от 19 февраля 2019 года, на нем запрещено возведение и расширение объектов капитального строительства, а также проведение каких-либо работ, не направленных на сохранение самого объекта культурного наследия и его отдельных элементов. Однако заниматься хозяйственной деятельностью можно — при условии соблюдения всех требований законодательства об охране подобных памятников архитектуры.

Напомним, ранее Город55 сообщал о старте торгов на реконструкцию другого исторического здания, знакомого многим омичам: купол «Московских торговых рядов» на Любинском проспекте ждет масштабная реставрация стоимостью свыше 4 млн рублей. Проект грядущих работ, к слову, обошелся в не менее «круглую сумму» — 1,96 млн рублей.

Возвращение в исторический облик: в Омске отреставрируют купол с часами на Ленина
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Культура#Недвижимость#Омск#Реконструкция#Торги#Земельный участок#Новости#Историческое здание#Памятник культуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика