В Омске выставили на продажу здание-памятник с более чем 100-летней историей

Posted 2 февраля, 09:37
Published 2 февраля, 09:37
Modified 2 февраля, 09:39
Updated 2 февраля, 09:39
Как отмечается в карточке объявления, реализацией исторической недвижимости на улице Карбывшева 41/1 занимается компания «Этажи», а сам лот предназначается для коммерческих целей: потенциальные покупатели могут рассчитывать на 1570 кв.м площади самого здания (а это три этажа и подвальные помещения), а также на земельный участок площадью 6,05 тыс кв. м. В объявлении указано, что на данный момент в историческом здании отсутствует необходимое ресурсоснабжение, а помещения нуждаются в реконструкции.
По словам продавца, предлагаемый земельный участок и помещения обладают определенным рядом преимуществ: это и расположение в развивающемся районе города, и транспортная доступность локации с наличием бесплатной парковки на 30 машин.
Стоит отметить, что земельный участок, где располагается здание, обладает рядом ограничений: согласно приказу министерства культуры Омской области от 19 февраля 2019 года, на нем запрещено возведение и расширение объектов капитального строительства, а также проведение каких-либо работ, не направленных на сохранение самого объекта культурного наследия и его отдельных элементов. Однако заниматься хозяйственной деятельностью можно — при условии соблюдения всех требований законодательства об охране подобных памятников архитектуры.
Напомним, ранее Город55 сообщал о старте торгов на реконструкцию другого исторического здания, знакомого многим омичам: купол «Московских торговых рядов» на Любинском проспекте ждет масштабная реставрация стоимостью свыше 4 млн рублей. Проект грядущих работ, к слову, обошелся в не менее «круглую сумму» — 1,96 млн рублей.