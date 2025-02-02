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Posted 2 февраля, 06:19

Published 2 февраля, 06:19

Modified 2 февраля, 06:21

Updated 2 февраля, 06:21

Полицейским положены льготы и социальные гарантии

Сотни открытых вакансий. В омской полиции образовался некомплект состава

2 февраля 2025, 06:19
Фото: gorod55.ru. Полицейским положены льготы и социальные гарантии

В полиции Омской области сообщили о дефиците кадров

Сюжет
Социальные гарантии
По данным УМВД России по Омской области, уровень укомплектованности составляет 82%. Всего в региональной полиции сейчас служат 8 тысяч аттестованных сотрудников.

В Омской области по состоянию на конец января в полиции числилось больше 8 тысяч аттестованных сотрудников, из них 800 — участковых уполномоченных. Уровень укомплектованности личного состава составляет 82%. Такие данные Городу55 предоставили в УМВД России по Омской области.

В полиции рассказали, какие льготы и социальные гарантии положены сотрудникам:

  • страхование жизни и здоровья;
  • бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, в том числе для членов семей;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск в 30 дней и дополнительные отпуска за стаж службы;
  • бесплатный проезд по стране во время отпуска для полицейского и членов семей;
  • ранний выход на пенсию;
  • компенсация за аренду жилья;
  • бесплатное обмундирование;
  • доплата за работу в ночные часы.

Также с февраля 2024 года для участковых и младшего начальствующего состава ППС действует ежемесячная региональная выплата. Ее размер составляет от 4000 до 6500 рублей. В декабре 2024 года стало известно, что выплаты планируют продлить еще на год.

Также о некомплекте личного состава 25 января говорил представитель УМВД России по Омской области Алексей Забегаев на казачьем кругу. По этой причине в полиции заинтересованы в сотрудничестве с казаками, их привлекают для патрулирования улиц и охраны памятников.

В Омской области хотят продлить выплаты сотрудникам правоохранительных органов
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#Евгений Игишев#Социальные гарантии#Общество#Полиция#Омская область#Пенсия#Выплаты#Компенсация#Льготы#Патрулирование
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