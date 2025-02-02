Сотни открытых вакансий. В омской полиции образовался некомплект состава

Posted 2 февраля, 06:19
Published 2 февраля, 06:19
Modified 2 февраля, 06:21
Updated 2 февраля, 06:21
В Омской области по состоянию на конец января в полиции числилось больше 8 тысяч аттестованных сотрудников, из них 800 — участковых уполномоченных. Уровень укомплектованности личного состава составляет 82%. Такие данные Городу55 предоставили в УМВД России по Омской области.
В полиции рассказали, какие льготы и социальные гарантии положены сотрудникам:
Также с февраля 2024 года для участковых и младшего начальствующего состава ППС действует ежемесячная региональная выплата. Ее размер составляет от 4000 до 6500 рублей. В декабре 2024 года стало известно, что выплаты планируют продлить еще на год.
Также о некомплекте личного состава 25 января говорил представитель УМВД России по Омской области Алексей Забегаев на казачьем кругу. По этой причине в полиции заинтересованы в сотрудничестве с казаками, их привлекают для патрулирования улиц и охраны памятников.