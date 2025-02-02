Смертельное зарево. За последние сутки огонь унес жизни 4 жителей Омской области

Аналогичные сообщения о погибших поступили и из поселка Новоомский: первые сообщения о замеченном пламени и дыме над жильем поступили в пожарную службу около 16 часов. Специалистам МЧС удалось быстро остановить огонь — открытое горение ликвидировали уже спустя 15 минут после прибытия пожарных — но беде хватило и этого времени: в доме были обнаружены тела мужчины и женщины. Что именно стало причиной возгорания пока неизвестно — дознаватели продолжают устанавливать обстоятельства и предпосылки трагедии.