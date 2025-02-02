Смертельное зарево. За последние сутки огонь унес жизни 4 жителей Омской области

Posted 2 февраля, 13:35
Published 2 февраля, 13:35
Modified 2 февраля, 15:29
Updated 2 февраля, 15:29
Именно такие данные приводятся пресс-службой главного управления МЧС по Омской области. Первое подобное сообщение о пожаре было зарегистрировано сегодня, в 05:28 утра: возгорание, замеченное на одном из подворий села Старосолдатское в Тюкалинском районе, удалось оперативно ликвидировать, но к сожалению, без жертв не обошлось — в доме было обнаружено тело 49-летнего мужчины. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность печи — именно из-за нее огонь и охватил 28 кв. м. площади жилья.
Но даже отсутствие такого рода отопительных «приборов» не может гарантировать абсолютной безопасности — невнимательность тоже способна погубить человека. Именно такой случай и произошел в Крутой горке около полудня: по данным СКР по Омской области, хозяин квартиры — 66-летний мужчина с инвалидностью, закурил в постели, что и стало причиной пожара, охватившего 50 кв. м. площади жилья. Как отметил представитель Следственного комитета, хозяин квартиры погиб от острого отравления угарным газом. Остальные жители пятиэтажки эвакуировались самостоятельно.
Аналогичные сообщения о погибших поступили и из поселка Новоомский: первые сообщения о замеченном пламени и дыме над жильем поступили в пожарную службу около 16 часов. Специалистам МЧС удалось быстро остановить огонь — открытое горение ликвидировали уже спустя 15 минут после прибытия пожарных — но беде хватило и этого времени: в доме были обнаружены тела мужчины и женщины. Что именно стало причиной возгорания пока неизвестно — дознаватели продолжают устанавливать обстоятельства и предпосылки трагедии.
Пожар в частном доме в поселке Новоомский стал объектом доследственной проверки СКР по факту смерти двух человек — 55-летнего мужчины и 46-летней женщины. Причиной гибели упомянутых лиц стало отравление продуктами горения, а пожар начался из-за неисправности печного оборудования.