Полные трибуны. Игры омского «Авангарда» оказались самыми посещаемыми в Европе

Posted 2 февраля, 06:02
Published 2 февраля, 06:02
Modified 2 февраля, 06:04
Updated 2 февраля, 06:04
В рейтинг Telegram-канала «Нужен аншлаг!», отслеживающего посещаемость матчей ведущих хоккейных лиг, по итогам января вошли 12 европейских команд: в этом «зачете» омский «Авангарда», собиравший на трибунах G-Drive Арены в среднем 11,616 зрителей, занял 9-е место. К слову, место в десятке лучших оказалось очень серьезным результатом, ведь подсчеты велись среди сразу 6 лиг, а в рейтинг попали не только команды, выступающие в регулярном чемпионате КХЛ, но и участники чемпионатов Швеции, Финляндии, Швейцарии, Германии и Чехии.
Однако «первенство» по посещаемости все равно осталось на стороне отечественных хоккеистов: безусловным лидером рейтинга стал питерский «СКА», чьи игры в январе наблюдали в среднем 22,8 тыс человек. Также в тройку лидеров вошли «Кёльнер Хайе» и «SC Bern» с посещаемостью 17,8 тыс и 15,4 соответственно.
Кроме того, посещаемость матчей КХЛ, по наблюдениям авторов упомянутого Telegram-канала, также увеличилась: если за период с сентября по январь игры лиги привлекали в среднем 7131 зрителя, то по итогам первого месяца 2025 года это значение выросло до 7747 человек.
Напомним, 31 января омские «ястребы» порадовали фанатов разгромной победой над казахстанским «Барысом» со счетом 5:1 — уже в первом периоде игроки «Авангарда» завоевали преимущество в три шайбы, не позволив соперникам преломить ход игры, а последний период только закрепил успехи хоккеистов. Однако триумфу предшествовали и неприятности: по пути на матч главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию.