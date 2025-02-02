Полные трибуны. Игры омского «Авангарда» оказались самыми посещаемыми в Европе

В рейтинг Telegram-канала «Нужен аншлаг!», отслеживающего посещаемость матчей ведущих хоккейных лиг, по итогам января вошли 12 европейских команд: в этом «зачете» омский «Авангарда», собиравший на трибунах G-Drive Арены в среднем 11,616 зрителей, занял 9-е место. К слову, место в десятке лучших оказалось очень серьезным результатом, ведь подсчеты велись среди сразу 6 лиг, а в рейтинг попали не только команды, выступающие в регулярном чемпионате КХЛ, но и участники чемпионатов Швеции, Финляндии, Швейцарии, Германии и Чехии.