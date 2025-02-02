Платный Северный обход, этический кодес ОмГУ и омичи-мигранты. Главные темы недели

Posted 2 февраля, 10:30
Published 2 февраля, 10:30
Modified 2 февраля, 10:30
Updated 2 февраля, 10:30
На автомагистрали Северного обхода, как выяснилось, установят систему безбарьерной оплаты. Чтобы ее использовать, автомобилистам нужно будет установить специальный транспондер в машине, через который деньги будут списываться автоматически. Еще будет возможность заранее оплатить проезд на сайте оператора или заплатить потом — в течение пяти дней. Точная стоимость проезда пока неизвестна.
Проект Северного обхода как раз на этой неделе прошел экспертизу. Готовили его 8 компаний — из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды.
И еще один свежий факт о Северном обходе: строительство подорожало до 73 млрд рублей.
В классическом университете с декабря продолжается скандал, связанный с невыплатой преподавателям существенной части зарплаты. Руководство ОмГУ все отрицает, а на этой неделе мы узнали о появлении в вузе «этического кодекса». Этот документ запрещает сотрудникам давать комментарии СМИ и вообще публично говорить о работе без согласования с руководством.
Между тем прокуратура нашла в ОмГУ новое нарушение. Здесь речь не о «кодексе», а о сотрудничестве с «нежелательной организацией» — «Фондом Конрада Аденауэра». В пресс-службе университета нам рассказали, что нарушение уже устранено, виновный найден и получил выговор.
Город55 подготовил спецпроект о мигрантах, основываясь на данных 2023 года. Сделано много интересных открытий. Например, за год из региона уезжает каждый 90-й, что дает существенное обновление населения в рамках нескольких десятилетий. Популярные для релокации регионы — не только Москва, Петербург и Кубань, но и «севера», включая Чукотку. За границу уезжают в основном в Казахстан и Центральную Азию, а за пределами СНГ на первом месте Германия. При этом есть место экзотике: Виргинские острова, Новая Зеландия, Марокко есть в списке.
Среди приезжающих больше всего жителей Казахстана. Высокие места в условном рейтинге занимают Таджикистан и Киргизия, а еще в Омскую область приезжают из Пакистана, Вьетнама, Демократической Республики Конго и других интересных стран.