Платный Северный обход, этический кодес ОмГУ и омичи-мигранты. Главные темы недели

Город55 подготовил спецпроект о мигрантах, основываясь на данных 2023 года. Сделано много интересных открытий. Например, за год из региона уезжает каждый 90-й, что дает существенное обновление населения в рамках нескольких десятилетий. Популярные для релокации регионы — не только Москва, Петербург и Кубань, но и «севера», включая Чукотку. За границу уезжают в основном в Казахстан и Центральную Азию, а за пределами СНГ на первом месте Германия. При этом есть место экзотике: Виргинские острова, Новая Зеландия, Марокко есть в списке.