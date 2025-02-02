Новая волна. Омичей предупредили о приближении мощной магнитной бури

Анализ «космической погоды», подготовленный специалистами лаборатории солнечной астрономии при институтах космических исследований и солнечно-земной физики, вновь свидетельствует о приближении неприятностей для особенно чувствительных горожан: уже во второй половине дня они могут столкнуться с головной болью, слабостью и перепадами давления — все из-за роста активности магнитосферы.