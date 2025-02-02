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Posted 2 февраля, 08:06

Published 2 февраля, 08:06

Modified 2 февраля, 08:08

Updated 2 февраля, 08:08

Омск вновь окажется под ударом серьезной магнитной бури

Новая волна. Омичей предупредили о приближении мощной магнитной бури

2 февраля 2025, 08:06
Фото: gorod55.ru. Омск вновь окажется под ударом серьезной магнитной бури

Омичи вновь окажутся под воздействием мощной магнитной бури

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировали увеличение активности магнитосферы: уже в ближайшие часы метеозависимые горожане могут почувствовать недомогание и серьезный дискомфорт.

Анализ «космической погоды», подготовленный специалистами лаборатории солнечной астрономии при институтах космических исследований и солнечно-земной физики, вновь свидетельствует о приближении неприятностей для особенно чувствительных горожан: уже во второй половине дня они могут столкнуться с головной болью, слабостью и перепадами давления — все из-за роста активности магнитосферы.

Согласно актуальным данным, начиная с 21:00 часов по местному времени, прогнозируется магнитная буря уровня «G1» — наиболее интенсивные возмущения прогнозируются именно на ночное время. Однако человеческий организм способен «среагировать» и на ее приближение — всплеску активности магнитного поля будет предшествовать несколько часов возбужденного состояния магнитосферы.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Примечательно, что изменения в поведении магнитосферы происходят практически каждый час: еще в ночь с 31 января на 1 февраля прогнозировалась аналогичная буря, а 2 и 3 февраля должны были стать периодом «затишья». Вероятно, причиной внезапных изменений могло стать формирование зоны полярных сияний — эти процессы специалисты ИКИ и ИСЗФ отмечали вечером 1 февраля.

Первый день февраля под ударом: Омск накроет магнитная буря
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#Илья Скобин#Общество#Новости#Астрономия#Магнитная буря#Метеозависимость#ИКИ#ИСЗФ#Космическая погода
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