Нелетная погода. Утренний туман парализовал авиасообщение между Омском и Москвой

Сюрпризы от погоды повлияли и на рейсы, прибывающие в Омск из Москвы — самолетам этих же авиакомпаний пришлось скорректировать маршрут и приземлиться в Новосибирске и Тюмени: согласно расписанию, посадка планировалась еще в 05:45 и 06:05 утра. Примечательно, что некоторые полеты и вовсе были отменены: такая «участь» коснулась рейса Абакан — Омск, а также перелета Казань — Омск — Казань.