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Posted 2 февраля, 04:37

Published 2 февраля, 04:37

Modified 2 февраля, 04:39

Updated 2 февраля, 04:39

Из-за утреннего тумана в Омске задержали вылет сразу нескольких авиарейсов

Нелетная погода. Утренний туман парализовал авиасообщение между Омском и Москвой

2 февраля 2025, 04:37
Фото: gorod55.ru. Из-за утреннего тумана в Омске задержали вылет сразу нескольких авиарейсов

Омичи, намеревавшиеся улететь в Москву, столкнулись с переносами своих рейсов

Проблемы затронули и прием самолетов омской аэрогаванью: сразу два рейса из Москвы были вынуждены совершить посадку в Новосибирске и Тюмени.

Утро 2 февраля доставило неудобств омичам, планировавшим полет в Москву — время отправления их рейсов было перенесено на более поздний срок. В частности, были задержаны рейсы авиакомпаний «Победа» и «S7 Airlines», чей вылет планировался на 07:05 и 06:45 часов утра соответственно. Причиной продолжительных задержек мог стать утренний туман.

Согласно актуальным данным электронного табло омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, пассажиры «Победы» смогут отправиться в путь уже совсем скоро — вылет в Шереметьево запланирован на 11:00 часов. Однако омичам, избравшим своим пунктом назначения московский аэропорт Домодедово, все еще предстоит длительное ожидание — вылет рейса «S7 Airlines» «сдвинули» до 13:15 (общая задержка составила порядка 7 часов).

Сюрпризы от погоды повлияли и на рейсы, прибывающие в Омск из Москвы — самолетам этих же авиакомпаний пришлось скорректировать маршрут и приземлиться в Новосибирске и Тюмени: согласно расписанию, посадка планировалась еще в 05:45 и 06:05 утра. Примечательно, что некоторые полеты и вовсе были отменены: такая «участь» коснулась рейса Абакан — Омск, а также перелета Казань — Омск — Казань.

Напомним, ранее Город55 сообщал о завершении расследования аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области: борт следовал из Сочи в Омск, но не смог совершить посадку в аэропорту и приземлился в пшеничном поле. После инцидента самолет было решено разобрать.

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#Илья Скобин#Транспорт#Погода#Омск#Аэропорт#Москва#Новости#Туман#Авиасообщение#Задержка рейсов
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