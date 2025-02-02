Клубу нужны лидеры. Омский «Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым

Напомним, контракт с хоккеистом был заключен в ноябре 2024 года: игрок, отметившийся в завоевании Кубка Гагарина в 2021 году вновь вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунь Ред Стар» — вместе со спортивными правами на Тернера Оттенбрайта. На момент обмена, на счету Наиля Якупова числилось 11 очков, заработанных в 27 матчах, сыгранных за подмосковный хоккейный клуб. Сейчас этот показатель претерпел существенные изменения: играя за «Авангард», Наиль Якупов принял участие в 25 матчах и набрал 22 (11+11) очка с показателем полезности «+4».