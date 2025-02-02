Клубу нужны лидеры. Омский «Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым

Posted 2 февраля, 11:48
Published 2 февраля, 11:48
Modified 2 февраля, 11:50
Updated 2 февраля, 11:50
Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой хоккейного клуба «Авангард» сегодня, 2 февраля. Как подчеркнул генеральный директор ХК «Авангард», Герман Чистяков, руководство команды было радо предложить нападающему «задержаться» в составе «ястребов» еще на два года. Причиной тому стали успехи хоккеиста — генеральный директор «Авангарда» особенно подчеркнул влияние личных качеств хоккеиста на достижение статуса лидера — а именно в них и нуждается команда.
Напомним, контракт с хоккеистом был заключен в ноябре 2024 года: игрок, отметившийся в завоевании Кубка Гагарина в 2021 году вновь вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунь Ред Стар» — вместе со спортивными правами на Тернера Оттенбрайта. На момент обмена, на счету Наиля Якупова числилось 11 очков, заработанных в 27 матчах, сыгранных за подмосковный хоккейный клуб. Сейчас этот показатель претерпел существенные изменения: играя за «Авангард», Наиль Якупов принял участие в 25 матчах и набрал 22 (11+11) очка с показателем полезности «+4».
Напомним, ранее Город55 сообщал о результатах анализа посещаемости игр омской команды на домашнем стадионе: в январе матчи на G-Drive Арене посещало в среднем 11,6 тыс зрителей — что стало одним из лучших результатов по всей Европе.