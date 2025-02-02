«Капитализм с волчьим оскалом». Омичи поделились мнением о платном Северном обходе

К слову, иногда встречались и действительно интересные обсуждения — уже не на «бытовом», но на «полупрофессиональном» уровне. А ведь, действительно, как скажется транзитный проезд на стоимости товаров в Омске, Новосибирске и Тюмени? И, хоть это и не совсем ближайшая перспектива, омичи постарались разобраться и в ней: