«Капитализм с волчьим оскалом». Омичи поделились мнением о платном Северном обходе

Posted 2 февраля, 10:57
Published 2 февраля, 10:57
Modified 2 февраля, 10:59
Updated 2 февраля, 10:59
Проект Северного обхода Омска, который должен будет связать трассы Р-402 «Тюмень-Омск» и Р-254 «Иртыш», успешно прошел все необходимые стадии согласования: накануне госэкспертиза дала окончательное «добро» на проведение работ, в ходе которых и должны появиться больше 65 км асфальта, рассчитанных на 4 полосы движения, переправы через Иртыш и Омь, всевозможные развязки, путепроводы, зоны отдыха и многие другие объекты инфраструктуры, способные значительно повысить комфорт и безопасности пути.
Вот только большие задачи требуют значительных вливаний: сам проект, в сравнении с планами 2023 года, прибавил в цене дополнительные 13 миллиардов — теперь стоимость проекта оценивается свыше 73 млрд руб. И, что примечательно, часть этой стоимости «аукнется» и водителям — 1 февраля стало известно о планах внедрения платного пользования будущим обходом города — с применением системы Free-Flow.
Разумеется, на этот факт почти сразу же поступила реакция горожан: некоторые особенно примечательные мнения омичей, озвученные под публикациями Города55 в социальных сетях, мы собрали ниже.
«Сначала постройте»
«Ещё зайца не подстрелили, а уже шкуру делят»
«Делить шкуру не убитого медведя не стоит. За счёт народа многое строится по России, а прибыль оседает в карманах приближённых к трону. Так было и будет пока существуют „рыночные“ отношения и капитализм с волчьим оскалом»
Такие «осторожные» комментарии и составили основу большинства публичных обсуждений новости. Все же размышлять над судьбой того, что еще даже не построено — практически бессмысленно, ведь стройка иногда может идти не по плану. Однако нашлись и те, кто сразу же воспринял новость о платном проезде «в штыки»:
«В какое „интересное“ время мы живём. С меня налоги дерут, бензин с налогом и я ещё и здесь должен со своих грошей отстегнуть».
«А за воздух? За воздух ещё нет тарифа? А? Они просто боятся, что народ станет „меньше дышать!“ Помните, принца Лимона из „Чиполлино“?"
«Я как и большинство граждан страны налоги плачу исправно и имею право на хорошие бесплатные дороги. Сделайте в Омске ещё платные зоны с чистым воздухом…»
К слову, иногда встречались и действительно интересные обсуждения — уже не на «бытовом», но на «полупрофессиональном» уровне. А ведь, действительно, как скажется транзитный проезд на стоимости товаров в Омске, Новосибирске и Тюмени? И, хоть это и не совсем ближайшая перспектива, омичи постарались разобраться и в ней:
— Фуры там поедут, тогда цена товара возрастёт?
— Не факт, если данный маршрут будет короче и быстрее старого, то это вполне может на ноль сойти.
— Наконец то нашелся думающий и понимающий комментатор, а то все только за свои деньги и переживают.
Но куда интереснее было понаблюдать уже за «географической» стороной вопроса — хотя и в нем не обошлось без элементов экономики.
— Если едите со стороны Тюмени и вам надо в Нефты вы через весь левый поедете или по новой дороге?
— Логично, что по новой, раньше сколько ехал всегда думал «вот бы мост в районе Николаевки и все, считай дома, а так через весь левый берег ехать и собирать все пробки.
— Готовы платить за это?
— Смотря какой там тариф, это во-первых. Во-вторых — в зависимости от времени суток, если это час пик, то стоя в пробке сожгу больше топлива, чем придётся заплатить за проезд.
На всякий случай отметим, что стоимость проезда по Северному обходу пока что неизвестна — ее сообщат позже. Но, как ранее сообщалось, вариантов оплаты проезда будет несколько: это и предварительная оплата на сайте оператора, и пост-оплата в течении 5 дней после пользования дорогой, и уже упомянутая система Free-Flow, требующая установки в автомобиле специального транспондера для снятия денег.