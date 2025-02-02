Финансирование ремонта, продажа памятника и лидерство по зрителям. Омск в воскресенье

Омским специалистам по недвижимости удалось сделать невероятное — впервые время удалось перевести в денежный эквивалент. Но, если вернуться к серьезному диалогу, то рыночная цена в 16 миллионов рублей была назначена исключительно земельному участку и размещенному на нем корпусу больницы железнодорожников, построенному в 1903 году и получившему статус объекта культурного наследия. Сейчас, правда, здание-современник Д. М. Карбышева и В. Я. Шебалина не в лучшем виде, но кто знает — может быть, с новым владельцем оно вновь обретет изначальный облик.