Финансирование ремонта, продажа памятника и лидерство по зрителям. Омск в воскресенье

Posted 2 февраля, 14:00
Published 2 февраля, 14:00
Modified 2 февраля, 14:02
Updated 2 февраля, 14:02
Как правило, в обсуждении хоккея большее внимание уделяется статистики клубов или игроков: полезность, шайбы, передачи — все эти термины плотно «осели» в лексиконе фанатов этого вида спорта. Однако сегодня стала известна и другая, не менее занимательная статистика — оказывается, омский «Авангард» по итогам января вошел в топ-10 по посещаемости своих домашних игр: в среднем на них побывали 11,6 тыс зрителей. Результат — более чем весомый, ведь от лидера рейтинга — питерского «СКА» омичей отделяет точно такое же значение.
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Ремонт Комсомольского моста, запланированный на 2026 год, уже понемногу обрастает «организационными вопросами», посвященными схемам движения на период реконструкционных работ и финансирования. Однако про их решение пока речи не идет: характер финансирования работ, как и источник средств, по-прежнему неизвестен даже мэру Омска — деньги на эти цели еще предстоит найти. Как и способ «разгрузить» переправу на период ремонта.