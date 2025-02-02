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Posted 2 февраля, 14:00

Published 2 февраля, 14:00

Modified 2 февраля, 14:02

Updated 2 февраля, 14:02

Финансирование ремонта, продажа памятника и лидерство по зрителям. Омск в воскресенье

Финансирование ремонта, продажа памятника и лидерство по зрителям. Омск в воскресенье

2 февраля 2025, 14:00
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский «Авангард» собирает полные стадионы.

Как правило, в обсуждении хоккея большее внимание уделяется статистики клубов или игроков: полезность, шайбы, передачи — все эти термины плотно «осели» в лексиконе фанатов этого вида спорта. Однако сегодня стала известна и другая, не менее занимательная статистика — оказывается, омский «Авангард» по итогам января вошел в топ-10 по посещаемости своих домашних игр: в среднем на них побывали 11,6 тыс зрителей. Результат — более чем весомый, ведь от лидера рейтинга — питерского «СКА» омичей отделяет точно такое же значение.

Полные трибуны. Игры омского «Авангарда» оказались самыми посещаемыми в Европе
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Новость №2. Цена целого века.

Омским специалистам по недвижимости удалось сделать невероятное — впервые время удалось перевести в денежный эквивалент. Но, если вернуться к серьезному диалогу, то рыночная цена в 16 миллионов рублей была назначена исключительно земельному участку и размещенному на нем корпусу больницы железнодорожников, построенному в 1903 году и получившему статус объекта культурного наследия. Сейчас, правда, здание-современник Д. М. Карбышева и В. Я. Шебалина не в лучшем виде, но кто знает — может быть, с новым владельцем оно вновь обретет изначальный облик.

В Омске выставили на продажу здание-памятник с более чем 100-летней историей
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Новость №3. Финансирование реконструкции моста через Омь.

Ремонт Комсомольского моста, запланированный на 2026 год, уже понемногу обрастает «организационными вопросами», посвященными схемам движения на период реконструкционных работ и финансирования. Однако про их решение пока речи не идет: характер финансирования работ, как и источник средств, по-прежнему неизвестен даже мэру Омска — деньги на эти цели еще предстоит найти. Как и способ «разгрузить» переправу на период ремонта.

В процессе. В омской мэрии пока не нашли денег на ремонт Комсомольского моста
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#Илья Скобин#Недвижимость#Хоккей#Авангард#Омск#Реконструкция#Финансирование#Культурное наследие#Комсомольский мост#Итоги дня
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