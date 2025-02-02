Без точных дат. ТРЦ «Гагарин Молл» в центре Омска откроется до конца 2025 года

Posted 2 февраля, 06:49
Published 2 февраля, 06:49
Modified 2 февраля, 06:51
Updated 2 февраля, 06:51
Как подчеркнул в разговоре с корреспондентами РИА «Омск-информ» Илья Иванов, один из совладельцев компании «Центроград», выкупившей часть площади торгового комплекса «Летур» в 2022 году, никакой точной даты запуска у нового ТРЦ «Гагарин Молл» не имеется: «приблизительное открытие планируется к концу года».
По словам предпринимателя, традиция приурочивать открытие того или иного объекта к каким-либо датам, получившая особенное распространение еще в советское время, уже канула в прошлое — поэтому говорить «строгих» сроках открытия обновленного торгового комплекса не приходится.
Напомним, последним временным рубежом в разговоре о «перезапуске» площадей «Летура» упоминался конец декабря 2024 года: тогда представитель управляющей компании «Центроград» отмечал, что завершить работы над фасадом комплекса постараются именно к новогодним праздникам. Позже этот срок был вновь «сдвинут». Кроме того, еще летом владельцы здания отмечали невозможность ввести в эксплуатацию весь «Гагарин Молл» одновременно: таковы конструктивные особенности помещений.