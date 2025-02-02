Без точных дат. ТРЦ «Гагарин Молл» в центре Омска откроется до конца 2025 года

Напомним, последним временным рубежом в разговоре о «перезапуске» площадей «Летура» упоминался конец декабря 2024 года: тогда представитель управляющей компании «Центроград» отмечал, что завершить работы над фасадом комплекса постараются именно к новогодним праздникам. Позже этот срок был вновь «сдвинут». Кроме того, еще летом владельцы здания отмечали невозможность ввести в эксплуатацию весь «Гагарин Молл» одновременно: таковы конструктивные особенности помещений.