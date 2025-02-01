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Posted 1 февраля, 08:56

Published 1 февраля, 08:56

Modified 1 февраля, 09:10

Updated 1 февраля, 09:10

Жителям северных районов Омской области компенсируют расходы на отопление

Жителям северных районов Омской области компенсируют расходы на отопление

1 февраля 2025, 08:56
Фото: 1MI.
Власти заложили сумму с индексацией.

Власти Омской области выделили 30 миллионов рублей на компенсацию затрат за использование альтернативных источников отопления для жителей Знаменского, Тевризского и Тарского районов. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Поставил задачу оперативно запустить процедуру и начать прием заявлений», — заявил глава региона.

По его словам, в северные районы области пока не проведен газ, но этот процесс продолжается. В перспективе газификация затронет не только крупные населенные пункты, такие как Большеречье и Тара, но и более удаленные территории, включая Знаменку и Тевриз.

Губернатор поручил зампреду облправительства, министру финансов Вадиму Чеченко ускорить процесс выплат.

«Деньги нужно выделить и людям помочь. Надо сделать это оперативно. Мы людям обещали. Выпускайте указ и на следующей неделе начинайте принимать заявления», — сообщил Хоценко.

Напомним, ранее Город55 писал, что омичи из Тевриза внезапно остались без газа.

Жителей северного района Омской области внезапно отключили от газа
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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Отопление#Компенсация#Газификация#Тевриз#Знаменское#Виталий Хоценко#Тарское
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