Жителям северных районов Омской области компенсируют расходы на отопление

Posted 1 февраля, 08:56
Published 1 февраля, 08:56
Modified 1 февраля, 09:10
Updated 1 февраля, 09:10
Власти Омской области выделили 30 миллионов рублей на компенсацию затрат за использование альтернативных источников отопления для жителей Знаменского, Тевризского и Тарского районов. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
«Поставил задачу оперативно запустить процедуру и начать прием заявлений», — заявил глава региона.
По его словам, в северные районы области пока не проведен газ, но этот процесс продолжается. В перспективе газификация затронет не только крупные населенные пункты, такие как Большеречье и Тара, но и более удаленные территории, включая Знаменку и Тевриз.
Губернатор поручил зампреду облправительства, министру финансов Вадиму Чеченко ускорить процесс выплат.
«Деньги нужно выделить и людям помочь. Надо сделать это оперативно. Мы людям обещали. Выпускайте указ и на следующей неделе начинайте принимать заявления», — сообщил Хоценко.
Напомним, ранее Город55 писал, что омичи из Тевриза внезапно остались без газа.