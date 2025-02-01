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Posted 1 февраля, 10:59

Published 1 февраля, 10:59

Modified 1 февраля, 11:01

Updated 1 февраля, 11:01

Жители Колосовского района Омской области останутся без местных маршрутов

Жители Колосовского района Омской области столкнутся с приостановкой транспорта

1 февраля 2025, 10:59
Фото: 1MI. Жители Колосовского района Омской области останутся без местных маршрутов
В феврале движение пассажирского транспорта приостановят по муниципальным маршрутам.

В Колосовском районе Омской области на 3 и 4 февраля временно приостановят движение пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам.

Как сообщает администрация района, в эти дни будут приостановлены все поездки по местным маршрутам. Однако с 5 февраля движение возобновится в обычном режиме.

Важно, что маршруты, соединяющие Колосовку с Омском и Тарой, продолжат работать без изменений. Администрация района приносит извинения. Жителям райцентра стоит заранее планировать свои поездки, учитывая временные неудобства.

Напомним, ранее Город55 писал, что жители Шербакульского района лишились транспорта в начала 2025 года.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Колосовский район#Шербакульский район#Пассажирский транспорт#Движение#Муниципальные маршруты#Поездки
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