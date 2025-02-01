Жители Колосовского района Омской области столкнутся с приостановкой транспорта

Posted 1 февраля, 10:59
Published 1 февраля, 10:59
Modified 1 февраля, 11:01
Updated 1 февраля, 11:01
В Колосовском районе Омской области на 3 и 4 февраля временно приостановят движение пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам.
Как сообщает администрация района, в эти дни будут приостановлены все поездки по местным маршрутам. Однако с 5 февраля движение возобновится в обычном режиме.
Важно, что маршруты, соединяющие Колосовку с Омском и Тарой, продолжат работать без изменений. Администрация района приносит извинения. Жителям райцентра стоит заранее планировать свои поездки, учитывая временные неудобства.
Напомним, ранее Город55 писал, что жители Шербакульского района лишились транспорта в начала 2025 года.