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Posted 1 февраля, 03:31

Published 1 февраля, 03:31

Modified 1 февраля, 03:51

Updated 1 февраля, 03:51

Реставрация «Московских торговых рядов» в Омске планируется в 2025 году

Возвращение в исторический облик: в Омске отреставрируют купол с часами на Ленина

1 февраля 2025, 03:31
Фото: Ольга Акамова. gorod55.ru. Реставрация «Московских торговых рядов» в Омске планируется в 2025 году

В Омске займутся реставрацией векового здания на улице Ленина

«Московские торговые ряды» на Любинском проспекте готовятся к обновлению.

В Омске объявлен тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ центрального купола со шпилем на здании «Московские торговые ряды», построенном в 1903 году. Этот объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу улица Ленина, 14.

Работы планируется провести в рамках федерального бюджета, а начальная стоимость контракта составляет 4 064 214,62 рубля. Подрядчика выберут по результатам конкурса, итоги которого подведут 12 февраля 2025 года. При этом прием заявок на участие открыт до 11 февраля. Подрядчику предстоит получить разрешение на реставрацию, выполнить ремонт в соответствии с научно-проектной документацией и пройти процедуру приемки, в которой будет участвовать орган охраны культурного наследия. Завершить работы необходимо не позднее 15 ноября 2025 года.

Здание имеет значительные размеры: его площадь превышает 1 500 квадратных метров, а высота достигает 9 метров. В последние годы его состояние вызывало опасения. В 2023 году министерство культуры Омской области через суд добилось начала реставрации, так как центральный купол частично разрушился, металлические детали конструкции пришли в негодность, а опорная часть шпиля деформировалась. Тогда чиновники потребовали от ответственных лиц привести памятник в порядок.

Напомним, летом 2024 года нашли подрядчика, которому поручили разработку проекта, выделив на это 1 965 662 рублей. Теперь же предстоит выполнить ремонтно-реставрационные работы согласно намеченному плану.

Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами
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