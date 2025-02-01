Возвращение в исторический облик: в Омске отреставрируют купол с часами на Ленина

Работы планируется провести в рамках федерального бюджета, а начальная стоимость контракта составляет 4 064 214,62 рубля. Подрядчика выберут по результатам конкурса, итоги которого подведут 12 февраля 2025 года. При этом прием заявок на участие открыт до 11 февраля. Подрядчику предстоит получить разрешение на реставрацию, выполнить ремонт в соответствии с научно-проектной документацией и пройти процедуру приемки, в которой будет участвовать орган охраны культурного наследия. Завершить работы необходимо не позднее 15 ноября 2025 года.