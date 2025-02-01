В Таре неисправная печь привела к смертельному пожару

Posted 1 февраля, 09:28
Published 1 февраля, 09:28
Modified 1 февраля, 10:15
Updated 1 февраля, 10:15
МЧС Омской области сообщает, что ночью 1 февраля в городе Тара произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 04:04. Площадь, охваченная огнем, составила 42 «квадрата».
На место происшествия оперативно прибыли девять сотрудников МЧС, задействовав три спецмашины. Пожарные быстро локализовали огонь, а открытое горение удалось полностью ликвидировать за 24 минуты, в 04:28. Внутри дома была обнаружена погибшая женщина.
По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной трагедии могла стать неисправность печного отопления. Напомним, ранее Город55 писал, что на СТО нашли погибшего омича в чужой машине.