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Posted 1 февраля, 09:28

Published 1 февраля, 09:28

Modified 1 февраля, 10:15

Updated 1 февраля, 10:15

В Таре ночной пожар унес жизнь омички

В Таре неисправная печь привела к смертельному пожару

1 февраля 2025, 09:28
Фото: МЧС Омской области.

В Таре ночной пожар унес жизнь омички

Огнем было охвачено 42 «квадрата».

МЧС Омской области сообщает, что ночью 1 февраля в городе Тара произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 04:04. Площадь, охваченная огнем, составила 42 «квадрата».

Пожар ликвидировали в 04:28
Пожар ликвидировали в 04:28
Пожар ликвидировали в 04:28. Фото: МЧС Омской области

На место происшествия оперативно прибыли девять сотрудников МЧС, задействовав три спецмашины. Пожарные быстро локализовали огонь, а открытое горение удалось полностью ликвидировать за 24 минуты, в 04:28. Внутри дома была обнаружена погибшая женщина.

По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной трагедии могла стать неисправность печного отопления. Напомним, ранее Город55 писал, что на СТО нашли погибшего омича в чужой машине.

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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Омская область#МЧС#Женщина#Тара#Жилой дом
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