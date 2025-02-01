В Таре неисправная печь привела к смертельному пожару

На место происшествия оперативно прибыли девять сотрудников МЧС, задействовав три спецмашины. Пожарные быстро локализовали огонь, а открытое горение удалось полностью ликвидировать за 24 минуты, в 04:28. Внутри дома была обнаружена погибшая женщина.