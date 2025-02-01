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Posted 1 февраля, 04:00

Published 1 февраля, 04:00

Modified 1 февраля, 04:00

Updated 1 февраля, 04:00

В 2023 году рынок недвижимости перегрелся из-за льготной ипотеки

Стали меньше брать ипотеку. Омичи должны по жилищным кредитам почти 196 млрд

1 февраля 2025, 04:00
Фото: 1MI. В 2023 году рынок недвижимости перегрелся из-за льготной ипотеки

Долг омичей по ипотечным кредитам за год вырос на 11 млрд рублей

В Банке России сообщили, как изменился рынок ипотечного кредитования в Омской области в 2024 году. Местные жители стали брать меньше жилищных кредитов из-за отмены льготной ипотеки.

Жители Омской области на начало 2025 года оказались должны банкам по ипотечным кредитам 195 млрд 747 млн рублей. В 2024 году рост кредитов на покупку жилья составил 5,7%. Это существенно ниже, чем в 2023 году (кредитный портфель составлял 184 млрд 624 млн рублей, рост в сравнении с 2022 годом — 22%). Данные Городу55 предоставили в омском отделении Банка России.

Просроченная задолженность на 1 января 2025 года по жилищным кредитам составляла 0,4%. Цифра сопоставима с данными за последние несколько лет.

В Банке России отметили, что в 2023 году наблюдался перегрев ипотечного рынка, но с 1 июля 2024 года льготную ипотеку отменили.

«Из всех программ с господдержкой льготная ипотека была наименее адресной. Это значит, что в ней могли участвовать не только люди, которым действительно необходимо улучшить жилищные условия, но и те, кто покупал квартиры в инвестиционных целях и по факту не нуждался ни в каких льготах. Создавался ажиотажный спрос, потому что предложение квартир не успевало за желанием купить эту самую квартиру. Повышенный спрос на льготную ипотеку в целом по стране привел к росту разницы в ценах на рынке первичного и вторичного жилья», — рассказали в омском отделении Банка России.

Ранее Город55 рассказывал, что в общей сложности омичи сейчас должны банкам больше 390 млрд рублей. В эту сумму включены и ипотечные кредиты. Просроченная задолженность составляет 4%.

Омичи оказались должны банкам больше 390 млрд рублей
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#Евгений Игишев#Экономика#Омская область#Кредит#Ипотека#Банк#Долг#Банк россии#Банки#Льготная ипотека#Ипотечный кредит#Рынок жилья
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