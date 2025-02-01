Стали меньше брать ипотеку. Омичи должны по жилищным кредитам почти 196 млрд

Жители Омской области на начало 2025 года оказались должны банкам по ипотечным кредитам 195 млрд 747 млн рублей. В 2024 году рост кредитов на покупку жилья составил 5,7%. Это существенно ниже, чем в 2023 году (кредитный портфель составлял 184 млрд 624 млн рублей, рост в сравнении с 2022 годом — 22%). Данные Городу55 предоставили в омском отделении Банка России.