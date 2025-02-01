SHAMAN, «Руки вверх!» и ретро-дискотека: какие концерты ждут омичей в феврале

В первую пятницу февраля на G-Drive Арене пройдет Супер-ретро дискотека с хитами 90-х и нулевых. Концерт продлится два с половиной часа, это время можно провести на танцполе, а можно наблюдать за артистами с кресел трибуны. Вот некоторые песни, которые услышат омичи: «Дым сигарет с ментолом», «А я нашел другую…», «Красавица» и другие. Ведущим дискотеки будет легендарный vj MTV Александр Анатольевич.