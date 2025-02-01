SHAMAN, «Руки вверх!» и ретро-дискотека: какие концерты ждут омичей в феврале

Posted 1 февраля, 05:00
Published 1 февраля, 05:00
Modified 1 февраля, 08:56
Updated 1 февраля, 08:56
В феврале омичей ждет много концертов и других массовых мероприятий. О приближающихся событиях сообщают уличные баннеры, реклама в интернете и соцсети артистов. Февральская афиша пестрит разнообразием: интересное событие для себя найдут все: любители классики, хип-хопа, камерных концертов и «вечных» хитов.
В материале Города55 расскажем, куда можно сходить в Омске во второй месяц зимы и сколько придется потратить на такие развлечения (подборка сформирована по данным сервиса «Яндекс Афиша», — прим. Ред.).
3 февраля в Концертном зале Омской филармонии певица Ирина Круг представит свою новую программу под названием «Мы с тобой». Как отмечает сама исполнительница, эта программа — новая глава в творческой жизни, которую она открывает вместе со своим сыном Александром Кругом в год семьи.
«Специальный гость новой программы — Александр Круг. Удивительным образом младший сын Михаила Круга смог вобрать в себя не только внешность и фамилию отца, но и приятный узнаваемый баритон, который волнует души и сердца зрителей всех поколений. Александр Круг исполнит полюбившие хиты своего отца, а также представит зрителям свои новые песни», — рассказали на официальном сайте Ирины Круг.
К сожалению, все билеты на концерт исполнительницы уже проданы, но есть вероятность, что кто-то из покупателей сдаст билеты и они вновь появятся в наличии.
В том же месте — Концертном зале Омской филармонии, но на следующий день для омичей выступит Стас Пьеха. Концерт будет посвящен 15-летнему юбилею его творческой деятельности, посетители услышат как популярные песни, так и новые композиции. Артист обещает удивить жителей и гостей города необычными сценическими решениями, яркими номерами и неожиданными сюрпризами.
Цена оставшихся в наличии билетов — 3 800 рублей. Места располагаются на левом и правом сценических балконах.
5 февраля на омской G-Drive Арене выступит Леонид Агутин и «Квартет И». Театрально-музыкальный проект омичи смогут увидеть 5 февраля в 20:00.
«Весь спектакль строится на остроумных диалогах, искрометных шутках и выразительных метафорах, наполненных не только юмором, но и простыми размышлениями о сложном. Связующей нитью спектакля выступают цитаты из писем великих поэтов и писателей недавнего прошлого, а объединяющей силой — песни, которым в постановке отведено особое место», — так описали предстоящее мероприятие организаторы.
Билеты на событие стоят от 3 000 до 17 000 рублей, пока еще много свободных мест. Напомним, что недавно мероприятие призывали отменить омские казаки, но власти все-таки отказались от этой идеи.
В первую пятницу февраля на G-Drive Арене пройдет Супер-ретро дискотека с хитами 90-х и нулевых. Концерт продлится два с половиной часа, это время можно провести на танцполе, а можно наблюдать за артистами с кресел трибуны. Вот некоторые песни, которые услышат омичи: «Дым сигарет с ментолом», «А я нашел другую…», «Красавица» и другие. Ведущим дискотеки будет легендарный vj MTV Александр Анатольевич.
Стоимость билетов начинается до 1 300 и доходит до 3 200 рублей.
В Концертом зале филармонии пройдет программа Artfonix, созданная специально для любителей рок-музыки и крутого инструментала.
«Вас ждет виртуозное исполнение ваших любимых рок-композиций на электронных и акустических струнных инструментах. Эту концертную программу можно в каком-то смысле назвать live-антологией рока от 60-х годов 20 до начала 21 века», — рассказали организаторы.
Стоимость билетов начинается от 1 300 и заканчивается 3 500 рублей, свободных мест осталось меньше сотни.
Для любителей подростковых хитов также подготовлена программа. 12 февраля в ДК «Рубин» выступит творческое объединение «Цу е фа», в которое входят популярные блогеры и артисты, среди них: Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Давид Туров и Лера Симка.
Цены на билеты, отметим, достаточно высокие — от 2 500 до 7 000 рублей.
В концертном холле РЦСО омичи смогут посетить необычное мероприятие. Оркестр CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества великого композитора — «Саундтреки Эйнауди при свечах» в исполнении струнных и фортепиано в окружении сотен свечей.
«Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин», — вот, что ждет омичей на концерте.
За билет на мероприятие придется заплатить от 2 200 до 4 400 рублей.
В преддверии Дня защитника отечества на омской G-Drive Арене выступит SHAMAN с новой сольной программой «Победа!». В новую концертную программу заслуженного артиста России войдут свежие песни, а также уже известные хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие.
Стоимость билетов начинается от 2 000 рублей и доходит до 10 000 рублей.
В День Защитника Отечества в стенах G-Drive Арены пройдет концерт группы, билеты на которую обычно очень быстро разлетаются. В Омск приедет Сергей Жуков с группой «Руки вверх!». Омичи услышат легендарные композиции артиста и будут подпевать любимым песням в один голос с сотнями других поклонников.
Билеты можно приобрести как на танцпол, так и на трибуны. Цены — от 2 800 до 7 500 рублей. Тем, кто хочет сходить на концерт Сергея Жукова стоит поторопиться, еще чуть-чуть, и все билеты разберут.
В последний день февраля в «Ангаре» пройдет концерт Александра Пушного и группы «ОТП Студио». Музыканты исполнят интерпретации известных песен и, конечно, авторские хиты.
«Дядя Саша — один из немногих людей, кто относится к своему творчеству с юмором и не претендует на звание „короля рок-н-ролла“. Его стиль сложно определить традиционными жанровыми рамками, ведь многие песни — каверы на известные хиты или сочетание нескольких в одной», — так пишут о концерте организаторы.
Стоимость билетов на мероприятие — от 2 500 до 5 000 рублей.