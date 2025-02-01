Пять лет без жилья: сирота из Омска попросил помощи у Бастрыкина

Молодой человек из Омска записал видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он рассказал, что уже пять лет ждет положенную ему по закону квартиру, но так и не получил ее, несмотря на решение суда. В прошлом году он пытался оформить жилищный сертификат, но ему отказали. В итоге парню выделили временное жилье, но оно в плохом состоянии и нуждается в ремонте.