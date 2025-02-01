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Posted 1 февраля, 13:05

Published 1 февраля, 13:05

Modified 1 февраля, 13:07

Updated 1 февраля, 13:07

Сирота из Омска пять лет не может получить жилье

Пять лет без жилья: сирота из Омска попросил помощи у Бастрыкина

1 февраля 2025, 13:05
Фото: 1MI. Сирота из Омска пять лет не может получить жилье

Сирота из Омска обратился к Бастрыкину за помощью в получении обещанного жилья

Бастрыкин ранее рассматривал это дело.

Молодой человек из Омска записал видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он рассказал, что уже пять лет ждет положенную ему по закону квартиру, но так и не получил ее, несмотря на решение суда. В прошлом году он пытался оформить жилищный сертификат, но ему отказали. В итоге парню выделили временное жилье, но оно в плохом состоянии и нуждается в ремонте.

Ранее Бастрыкин уже брал этот случай на контроль, и по факту нарушения жилищных прав сироты возбудили уголовное дело. Сейчас председатель СК снова потребовал у руководителя омского следственного управления подробный доклад о ходе расследования.

Этот случай — далеко не единственный. В Омске многие сироты сталкиваются с проблемами при получении положенного им жилья. Ранее Город55 рассказывал о девушке, которая стоит в очереди уже 10 лет, но так и не получила квартиру.

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#Риана Дязанцева#Омск#Сирота#Уголовное дело#Квартира#Бастрыкин#Жилищный сертификат#Жилищные права#Проблемы с жильем#Временное жилье
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