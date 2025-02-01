Пример мужества и отваги: в Омской области простились с погибшим бойцом СВО

Posted 1 февраля, 08:32
Published 1 февраля, 08:32
Modified 1 февраля, 08:34
Updated 1 февраля, 08:34
В Москаленском районе простились с Николаем Куликовым, погибшим в ходе специальной военной операции. В сообществе ВКонтакте «Единая Россия Москаленское МО» сообщается, что мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в 2024 году и проходил службу водителем в подразделении радиоэлектронной борьбы. Омич погиб 23 декабря при выполнении боевых задач.
Куликов родился в поселке Осокаровка Карагандинской области в Казахстане, а в 1995 году с семьей переехал в деревню Гвоздевка Москаленского района Омской области. Получил профессиональное образование, работал в разных сферах, а позже отправился на службу. В родном районе его запомнили, как трудолюбивого и смелого человека.
«Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушёл человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — подчеркивает партия.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего Николая Куликова.