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Posted 1 февраля, 08:32

Published 1 февраля, 08:32

Modified 1 февраля, 08:34

Updated 1 февраля, 08:34

Пример мужества и отваги: в Омской области простились с погибшим бойцом СВО

Пример мужества и отваги: в Омской области простились с погибшим бойцом СВО

1 февраля 2025, 08:32
Фото: 1MI.
Омич погиб в конце 2024 года.

В Москаленском районе простились с Николаем Куликовым, погибшим в ходе специальной военной операции. В сообществе ВКонтакте «Единая Россия Москаленское МО» сообщается, что мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в 2024 году и проходил службу водителем в подразделении радиоэлектронной борьбы. Омич погиб 23 декабря при выполнении боевых задач.

Куликов родился в поселке Осокаровка Карагандинской области в Казахстане, а в 1995 году с семьей переехал в деревню Гвоздевка Москаленского района Омской области. Получил профессиональное образование, работал в разных сферах, а позже отправился на службу. В родном районе его запомнили, как трудолюбивого и смелого человека.

«Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушёл человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — подчеркивает партия.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего Николая Куликова.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Минобороны РФ#Погибший#Соболезнования
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