Пример мужества и отваги: в Омской области простились с погибшим бойцом СВО

Куликов родился в поселке Осокаровка Карагандинской области в Казахстане, а в 1995 году с семьей переехал в деревню Гвоздевка Москаленского района Омской области. Получил профессиональное образование, работал в разных сферах, а позже отправился на службу. В родном районе его запомнили, как трудолюбивого и смелого человека.