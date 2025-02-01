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Posted 1 февраля, 04:31

Published 1 февраля, 04:31

Modified 1 февраля, 04:38

Updated 1 февраля, 04:38

В полиции озвучили подробности ДТП с главным тренером «Авангарда» Ги Буше

Появились кадры с места ДТП с главным тренером омского «Авангарда» Ги Буше

1 февраля 2025, 04:31
Фото: Управление МВД России по Омской области. В полиции озвучили подробности ДТП с главным тренером «Авангарда» Ги Буше
На момент столкновения, кроме водителя и Буше, в Mercedes находилась переводчица.

Полиция Омской области раскрыла детали аварии, в которую попал главный тренер «Авангарда» Ги Буше. ДТП произошло 31 января в 16:10 на Левом берегу города, недалеко от дома №38/2 на улице Волгоградской.

Hyundai не уступил дорогу Mercedes
Hyundai не уступил дорогу Mercedes
Hyundai не уступил дорогу Mercedes
Hyundai не уступил дорогу Mercedes. Фото: Управление МВД России по Омской области

По предварительным данным, 26-летний водитель Hyundai не уступил дорогу Mercedes, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате произошло столкновение, после которого Hyundai отбросило дальше, и он врезался еще в два автомобиля — Chery и Chevrolet Niva. Сообщается, что никто из участников аварии не пострадал, и медицинская помощь не понадобилась. Полиция продолжает проверку обстоятельств происшествия.

Известно, что в момент аварии Ги Буше ехал на матч «Авангарда» против «Барыса». В автомобиле вместе с ним находился водитель и переводчица. Mercedes принадлежит хоккейному клубу. Несмотря на этот неприятный инцидент, омские «ястребы» не потеряли боевой настрой и вечером уверенно разгромили «Барыс» со счетом 5:1.

Омский «Авангард» на домашнем льду разгромил «Барыс» в ярком матче со счетом 5:1
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#Риана Дязанцева#ДТП#Авангард#Полиция#Омск#Омская область#Авария#Матч#Разгром#Левый берег#Омские ястребы#Барыс#Хоккейный клуб#Ги Буше
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