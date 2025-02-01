Появились кадры с места ДТП с главным тренером омского «Авангарда» Ги Буше

По предварительным данным, 26-летний водитель Hyundai не уступил дорогу Mercedes, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате произошло столкновение, после которого Hyundai отбросило дальше, и он врезался еще в два автомобиля — Chery и Chevrolet Niva. Сообщается, что никто из участников аварии не пострадал, и медицинская помощь не понадобилась. Полиция продолжает проверку обстоятельств происшествия.