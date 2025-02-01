Платный Северный обход Омска: как будет работать новая система оплаты

Чтобы использовать систему, автомобилистам нужно установить специальный транспондер в машине, через который деньги будут списываться автоматически. Также есть возможность заранее оплатить проезд на сайте оператора или оплатить в течение пяти дней. Точная стоимость проезда по «Северному обходу» станет известна позже, когда трасса начнет работать.