Платный Северный обход Омска: как будет работать новая система оплаты

Posted 1 февраля, 07:48
Published 1 февраля, 07:48
Modified 1 февраля, 10:20
Updated 1 февраля, 10:20
На автомагистрали Северного обхода планируют установить систему безбарьерной оплаты за проезд, сообщает «ТОП24». С помощью системы Free-Flow водители смогут оплачивать проезд, не останавливаясь на пунктах сбора платы.
Такие дороги имеют несколько преимуществ: они позволяют улучшить качество дорожного покрытия, ускорить движение и повысить безопасность. Кроме того, платные магистрали обеспечивают большую пропускную способность, что значительно снижает пробки и время в пути для водителей.
Чтобы использовать систему, автомобилистам нужно установить специальный транспондер в машине, через который деньги будут списываться автоматически. Также есть возможность заранее оплатить проезд на сайте оператора или оплатить в течение пяти дней. Точная стоимость проезда по «Северному обходу» станет известна позже, когда трасса начнет работать.
Напомним, что в конце января проект Северного обхода прошел государственную экспертизу. Новая автомагистраль за 73 млрд рублей соединит важные федеральные трассы: «Омск — Тюмень» и «Омск — Новосибирск». А недавно омичам показали финальную карту маршрута. Подробности — в нашем материале.