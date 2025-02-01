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Posted 1 февраля, 07:48

Published 1 февраля, 07:48

Modified 1 февраля, 10:20

Updated 1 февраля, 10:20

Северный обход станет платной трассой

Платный Северный обход Омска: как будет работать новая система оплаты

1 февраля 2025, 07:48
Фото: 1MI. Северный обход станет платной трассой

Омским водителям придется платить за проезд по автомагистрали Северного обхода

Точная стоимость проезда будет известна позже.

На автомагистрали Северного обхода планируют установить систему безбарьерной оплаты за проезд, сообщает «ТОП24». С помощью системы Free-Flow водители смогут оплачивать проезд, не останавливаясь на пунктах сбора платы.

Такие дороги имеют несколько преимуществ: они позволяют улучшить качество дорожного покрытия, ускорить движение и повысить безопасность. Кроме того, платные магистрали обеспечивают большую пропускную способность, что значительно снижает пробки и время в пути для водителей.

Чтобы использовать систему, автомобилистам нужно установить специальный транспондер в машине, через который деньги будут списываться автоматически. Также есть возможность заранее оплатить проезд на сайте оператора или оплатить в течение пяти дней. Точная стоимость проезда по «Северному обходу» станет известна позже, когда трасса начнет работать.

Напомним, что в конце января проект Северного обхода прошел государственную экспертизу. Новая автомагистраль за 73 млрд рублей соединит важные федеральные трассы: «Омск — Тюмень» и «Омск — Новосибирск». А недавно омичам показали финальную карту маршрута. Подробности — в нашем материале.

Потратят миллиарды: омичам показали финальную карту Северного обхода
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#Риана Дязанцева#Омск#Северный обход#Федеральные трассы#Государственная экспертиза#Платный проезд#Автомагистраль#Омск — Новосибирск#Омск — Тюмень
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