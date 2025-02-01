От мягких холодов до сильных морозов: как изменится погода в Омской области за неделю

Posted 1 февраля, 12:03
Published 1 февраля, 12:03
Modified 1 февраля, 12:05
Updated 1 февраля, 12:05
По прогнозу сервиса Ventusky, в течение всей следующей недели погода будет довольно холодной, с сильными морозами в середине недели. Важно следить за температурой и всегда одеваться тепло, чтобы избежать переохлаждения. Снегопадов не ожидается, но с учетом сильных морозов стоит быть готовыми к ветрам и возможным сложным условиям на дорогах.
Понедельник, 3 февраля:
Температура в Омской области в первый день недели будет колебаться от -5 до -1 градуса. Ветер южный, осадков не ожидается. День будет довольно прохладным, но не слишком холодным.
Вторник, 4 февраля:
Температура понизится, ожидается от -2 до -4 градусов. Ветер юго-восточный. Холод будет заметно ощутимее, чем в понедельник, но осадков также не будет. Такой день станет предвестником похолодания, так что стоит подготовиться к морозу.
Среда, 5 февраля:
В этот день станет еще холоднее. Ожидается температура от -5 до -12 градусов, особенно морозно будет утром. Ветер восточный, что обычно делает воздух еще более пронизывающим. Этот день уже можно считать зимним, с настоящими морозами.
Четверг, 6 февраля:
Температура немного поднимется, прогнозируется от -6 до -9 градусов. Ветер северо-восточный. Ожидается небольшой прирост тепла по сравнению с предыдущим днем, но все равно будет довольно холодно. Как и раньше, снегом в этот день погода нас не побалует.
Пятница, 7 февраля:
Температура будет колебаться от -9 до -15 градусов. Ветер северо-восточный. В пятницу холод значительно усилится, так что будьте готовы к довольно крепким морозам. Утром и вечером будет особенно ощутимо. Впрочем, снега не предсказывают, так что лишних хлопот в виде снежных заносов не будет.
Суббота, 8 февраля:
В субботу нас ждут самые сильные морозы. Ожидается температура от -12 до -24 градусов, при этом ветер будет северный. Этот день принесет настоящие зимние холода, так что будьте готовы к холодному и ветреному дню.
Воскресенье, 9 февраля:
В воскресенье немного потеплеет, но все равно будет довольно холодно. Прогнозируемая температура: от -8 до -22 градусов. Ветер северо-западный. Несмотря на небольшое понижение температуры, мороз все еще будет чувствоваться.
Напомним, что в первый день февраля было особенно морозно, местами столбик термометра опустится до -35 градусов. Завтра же немного потеплеет.