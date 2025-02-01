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Posted 1 февраля, 12:03

Published 1 февраля, 12:03

Modified 1 февраля, 12:05

Updated 1 февраля, 12:05

Подробный прогноз погоды в Омской области с 3 февраля по 9 февраля

От мягких холодов до сильных морозов: как изменится погода в Омской области за неделю

1 февраля 2025, 12:03
Фото: 1MI. Подробный прогноз погоды в Омской области с 3 февраля по 9 февраля

Омичам рассказали, чего ждать от капризной погоды в ближайшую неделю

Всю неделю осадков не ожидается.

По прогнозу сервиса Ventusky, в течение всей следующей недели погода будет довольно холодной, с сильными морозами в середине недели. Важно следить за температурой и всегда одеваться тепло, чтобы избежать переохлаждения. Снегопадов не ожидается, но с учетом сильных морозов стоит быть готовыми к ветрам и возможным сложным условиям на дорогах.

Подробный прогноз погоды на следующую неделю
Подробный прогноз погоды на следующую неделю. Фото: Ventusky

Понедельник, 3 февраля:

Температура в Омской области в первый день недели будет колебаться от -5 до -1 градуса. Ветер южный, осадков не ожидается. День будет довольно прохладным, но не слишком холодным.

Вторник, 4 февраля:

Температура понизится, ожидается от -2 до -4 градусов. Ветер юго-восточный. Холод будет заметно ощутимее, чем в понедельник, но осадков также не будет. Такой день станет предвестником похолодания, так что стоит подготовиться к морозу.

Среда, 5 февраля:

В этот день станет еще холоднее. Ожидается температура от -5 до -12 градусов, особенно морозно будет утром. Ветер восточный, что обычно делает воздух еще более пронизывающим. Этот день уже можно считать зимним, с настоящими морозами.

Четверг, 6 февраля:

Температура немного поднимется, прогнозируется от -6 до -9 градусов. Ветер северо-восточный. Ожидается небольшой прирост тепла по сравнению с предыдущим днем, но все равно будет довольно холодно. Как и раньше, снегом в этот день погода нас не побалует.

Пятница, 7 февраля:

Температура будет колебаться от -9 до -15 градусов. Ветер северо-восточный. В пятницу холод значительно усилится, так что будьте готовы к довольно крепким морозам. Утром и вечером будет особенно ощутимо. Впрочем, снега не предсказывают, так что лишних хлопот в виде снежных заносов не будет.

Суббота, 8 февраля:

В субботу нас ждут самые сильные морозы. Ожидается температура от -12 до -24 градусов, при этом ветер будет северный. Этот день принесет настоящие зимние холода, так что будьте готовы к холодному и ветреному дню.

Воскресенье, 9 февраля:

В воскресенье немного потеплеет, но все равно будет довольно холодно. Прогнозируемая температура: от -8 до -22 градусов. Ветер северо-западный. Несмотря на небольшое понижение температуры, мороз все еще будет чувствоваться.

Напомним, что в первый день февраля было особенно морозно, местами столбик термометра опустится до -35 градусов. Завтра же немного потеплеет.

Морозно и снежно. Стал известен прогноз погоды на февраль в Омской области
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#Риана Дязанцева#Погода#Омск#Омская область#Зима#Температура#Ветер#Морозы#Февраль
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