От мягких холодов до сильных морозов: как изменится погода в Омской области за неделю

Температура будет колебаться от -9 до -15 градусов. Ветер северо-восточный. В пятницу холод значительно усилится, так что будьте готовы к довольно крепким морозам. Утром и вечером будет особенно ощутимо. Впрочем, снега не предсказывают, так что лишних хлопот в виде снежных заносов не будет.