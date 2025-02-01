Омский «Авангард» в ярком матче на домашнем льду разгромил «Барыс» со счетом 5:1

В последний день января на «G-Drive Арене» хоккеисты омского «Авангарда» одержали уверенную победу над казахстанским «Барысом». Подопечные Ги Буше, несмотря на недавнее ДТП с участием тренера, показали отличную игру и не оставили сопернику шансов.