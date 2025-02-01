Омский «Авангард» в ярком матче на домашнем льду разгромил «Барыс» со счетом 5:1

Posted 1 февраля, 03:56
Published 1 февраля, 03:56
Modified 1 февраля, 04:43
Updated 1 февраля, 04:43
В последний день января на «G-Drive Арене» хоккеисты омского «Авангарда» одержали уверенную победу над казахстанским «Барысом». Подопечные Ги Буше, несмотря на недавнее ДТП с участием тренера, показали отличную игру и не оставили сопернику шансов.
С первых минут «хозяева льда» захватили инициативу и быстро открыли счет. Уже на 7-й минуте форвард Игорь Мартынов поразил ворота гостей, сделав счет 1:0. Спустя минуту Константин Окулов удвоил преимущество «ястребов», а на 17-й минуте он оформил дубль, доведя разрыв до 3:0.
Во втором периоде «Барыс» сумел немного сократить отставание — на 7-й минуте гости забили единственную шайбу, сделав счет 3:1. Однако это не помогло им переломить ход игры.
В третьем периоде омичи вновь усилили давление. На 9-й минуте нападающий Илья Каблуков пробил вратаря казахстанского «Барыса», отправив шайбу под правую штангу — 4:1. Финальную точку в этом противостоянии поставил Райан Спунер, забивший эффектный гол на 16-й минуте. Итоговый счет — 5:1 в пользу «Авангарда».
Статистика матча:
Теперь «ястребы» готовятся к следующему матчу, который состоится 2 февраля в Минске против «Динамо». Напомним, в игре против уфимской команды «Салават Юлаев» омские «ястребы» проиграли со счетом 2:4.