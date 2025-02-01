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Posted 1 февраля, 03:56

Published 1 февраля, 03:56

Modified 1 февраля, 04:43

Updated 1 февраля, 04:43

Как сыграл «Авангард» и «Барыс», счет матча 31 января 2025 года

Омский «Авангард» в ярком матче на домашнем льду разгромил «Барыс» со счетом 5:1

1 февраля 2025, 03:56
Фото: ХК Авангард. Как сыграл «Авангард» и «Барыс», счет матча 31 января 2025 года
Казахстанская команда сумела забросить лишь одну шайбу, что не позволило им переломить ход встречи.

В последний день января на «G-Drive Арене» хоккеисты омского «Авангарда» одержали уверенную победу над казахстанским «Барысом». Подопечные Ги Буше, несмотря на недавнее ДТП с участием тренера, показали отличную игру и не оставили сопернику шансов.

С первых минут «хозяева льда» захватили инициативу и быстро открыли счет. Уже на 7-й минуте форвард Игорь Мартынов поразил ворота гостей, сделав счет 1:0. Спустя минуту Константин Окулов удвоил преимущество «ястребов», а на 17-й минуте он оформил дубль, доведя разрыв до 3:0.

Во втором периоде «Барыс» сумел немного сократить отставание — на 7-й минуте гости забили единственную шайбу, сделав счет 3:1. Однако это не помогло им переломить ход игры.

В третьем периоде омичи вновь усилили давление. На 9-й минуте нападающий Илья Каблуков пробил вратаря казахстанского «Барыса», отправив шайбу под правую штангу — 4:1. Финальную точку в этом противостоянии поставил Райан Спунер, забивший эффектный гол на 16-й минуте. Итоговый счет — 5:1 в пользу «Авангарда».

Статистика матча:

  • Броски: 69-50;
  • Броски в створ: 33-25;
  • Голы: 5-1;
  • Вбрасывания: 31-30;
  • Блокированные броски: 16-25;
  • Силовые приемы: 23-23;
  • Отборы: 4-4;
  • Потери: 9-8;
  • Перехваты: 7-7;
  • Время в атаке: 15:41–11:03;
  • Штраф: 6-8.

Теперь «ястребы» готовятся к следующему матчу, который состоится 2 февраля в Минске против «Динамо». Напомним, в игре против уфимской команды «Салават Юлаев» омские «ястребы» проиграли со счетом 2:4.

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4
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#Риана Дязанцева#Хоккей#Омск#Матч#Омский авангард#Барыс#Салават Юлаев#Игорь Мартынов#Райан Спунер#Динамо Минск#Илья Каблуков#Ги Буше#Константин Окулов
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