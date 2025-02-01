Нужно время: в Омске планируется провести реконструкцию СКК им. Блинова

В министерстве спорта Омской области «NGS55.RU» рассказали, что будет с проблемным СКК имени Блинова. Первый заместитель министра спорта региона Наталья Иванова сообщила, что спорткомплекс продолжает работать, в нем проводятся соревнования по гиревому спорту, пауэрлифтингу и единоборствам, но пока ремонта нет.