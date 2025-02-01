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Posted 1 февраля, 07:09

Published 1 февраля, 07:09

Modified 1 февраля, 07:11

Updated 1 февраля, 07:11

Стало известно, что будет с проблемным СКК им. Блинова в Омске

Нужно время: в Омске планируется провести реконструкцию СКК им. Блинова

1 февраля 2025, 07:09
Фото: gorod55.ru.

Стало известно, что будет с проблемным СКК им. Блинова в Омске

Проблемы спорткомплекса тянутся с 2015 года.

В министерстве спорта Омской области «NGS55.RU» рассказали, что будет с проблемным СКК имени Блинова. Первый заместитель министра спорта региона Наталья Иванова сообщила, что спорткомплекс продолжает работать, в нем проводятся соревнования по гиревому спорту, пауэрлифтингу и единоборствам, но пока ремонта нет.

Как объяснила Наталья Иванова, проект капремонта уже подготовлен и прошел экспертизу. По заключению специалистов, здание достаточно прочное, чтобы провести восстановительные работы, и сносить его не планируется.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Срок начала проведения ремонтных работ БУ „СКК им. В. Блинова“ не определен», — подчеркнула Иванова.

Отметим, что проблемы у СКК начались еще 10 лет назад, а в 2020 году его закрыли из-за нарушений пожарной безопасности. В сентябре 2022 года проект ремонта был одобрен, и его планировали завершить к 2024 году. Тогда ремонт оценили в 1,3 млрд рублей. В прошлом году появились подробности о том, как именно хотят преобразовать спорткомплекс, но конкретных шагов по ремонту пока не предпринято.

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#Риана Дязанцева#Омск#Реконструкция#Капремонт#Пожарная безопасность#Спорткомплекс#СКК Блинова
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