Мусор отравляет жителей: Бастрыкин поручил разобраться с экологической угрозой в Таре

Posted 1 февраля, 06:33
Published 1 февраля, 06:33
Modified 1 февраля, 09:08
Updated 1 февраля, 09:08
Из города Тара Омской области поступили тревожные сообщения о том, что местный предприниматель организовал незаконное сжигание промышленных отходов, включая токсичный пластик. Местные жители жалуются на ухудшение качества воздуха и опасаются, что это может привести к заболеваниям.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести проверку по данному делу. Бастрыкин попросил доложить о ходе проверки и о ее результатах после завершения всех необходимых процедур. Также он поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.
Отметим, что жители Тары уже обратились с жалобой в несколько организаций, включая областную прокуратуру, министерство природных ресурсов, Роспотребнадзор и региональное отделение Народного фронта. По словам местных жителей, предприниматель Сергей Конашов, который сдает в аренду торговые площади магазинам, таким как «Светофор», «Валдберис», «Пятерочка» и «Магнит», устраивает на территории города свалки мусора и сжигает отходы, создавая тем самым антисанитарные условия.
В одном из обращений к прокурору Омской области горожане выражают опасения, что такие действия предпринимателя, а также растущий уровень онкологических заболеваний среди местных жителей, могут быть связаны с загрязнением воздуха из-за сжигания мусора. Они требуют принять меры в отношении Конашова и привлечь его к ответственности за нанесение вреда экологии и здоровью людей.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске перед судом предстанут четверо жителей Тары, обвиняемых в различных преступлениях.