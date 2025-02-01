Мусор отравляет жителей: Бастрыкин поручил разобраться с экологической угрозой в Таре

В одном из обращений к прокурору Омской области горожане выражают опасения, что такие действия предпринимателя, а также растущий уровень онкологических заболеваний среди местных жителей, могут быть связаны с загрязнением воздуха из-за сжигания мусора. Они требуют принять меры в отношении Конашова и привлечь его к ответственности за нанесение вреда экологии и здоровью людей.