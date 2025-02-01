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Posted 1 февраля, 06:33

Published 1 февраля, 06:33

Modified 1 февраля, 09:08

Updated 1 февраля, 09:08

Председатель СК Бастрыкин инициировал проверку по делу сжигания токсичных отходов в Таре

Мусор отравляет жителей: Бастрыкин поручил разобраться с экологической угрозой в Таре

1 февраля 2025, 06:33
Фото: 1MI. Председатель СК Бастрыкин инициировал проверку по делу сжигания токсичных отходов в Таре

Бастрыкин поручил проверить незаконное сжигание опасных отходов в Омской области

Жители Тары жалуются на резкий неприятный запах, который вызывает опасения по поводу здоровья.

Из города Тара Омской области поступили тревожные сообщения о том, что местный предприниматель организовал незаконное сжигание промышленных отходов, включая токсичный пластик. Местные жители жалуются на ухудшение качества воздуха и опасаются, что это может привести к заболеваниям.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести проверку по данному делу. Бастрыкин попросил доложить о ходе проверки и о ее результатах после завершения всех необходимых процедур. Также он поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что жители Тары уже обратились с жалобой в несколько организаций, включая областную прокуратуру, министерство природных ресурсов, Роспотребнадзор и региональное отделение Народного фронта. По словам местных жителей, предприниматель Сергей Конашов, который сдает в аренду торговые площади магазинам, таким как «Светофор», «Валдберис», «Пятерочка» и «Магнит», устраивает на территории города свалки мусора и сжигает отходы, создавая тем самым антисанитарные условия.

Обращение тарчан
Обращение тарчан. Фото: Сообщество ВКонтакте «Говорящий Омск»

В одном из обращений к прокурору Омской области горожане выражают опасения, что такие действия предпринимателя, а также растущий уровень онкологических заболеваний среди местных жителей, могут быть связаны с загрязнением воздуха из-за сжигания мусора. Они требуют принять меры в отношении Конашова и привлечь его к ответственности за нанесение вреда экологии и здоровью людей.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске перед судом предстанут четверо жителей Тары, обвиняемых в различных преступлениях.

Похищения, разбои и угрозы: трое жителей Тары предстанут перед судом
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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Омская область#Прокуратура#Роспотребнадзор#Мусор#Проверка#Александр Бастрыкин#Тара#Заболевания#Народный фронт#Качество воздуха#Незаконное сжигание
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