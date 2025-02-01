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Posted 1 февраля, 14:02

Published 1 февраля, 14:02

Modified 1 февраля, 14:04

Updated 1 февраля, 14:04

Исторический купол на Любинском, Северный обход, бизнес на картинках. Омск сегодня

Исторический купол на Любинском, Северный обход, бизнес на картинках. Омск сегодня

1 февраля 2025, 14:02
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Реставрация векового здания на Любинском проспекте начнется в этом году

В центре Омска на улице Ленина, 14 займутся ремонтом центрального купола со шпилем здания «Московские торговые ряды» 1903 года постройки, которое давно нуждается в восстановлении. Заявки на тендер принимаются до 11 февраля, а завершить реставрацию должны к ноябрю 2025 года. Стоимость контракта составляет около 4 млн рублей.

Возвращение в исторический облик: в Омске отреставрируют купол с часами на Ленина
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Новость №2. Северный обход станет платной трассой

На автомагистрали Северного обхода заработает новая система оплаты, которая позволит водителям платить за проезд без остановок. С помощью этой системы проезд спишется автоматически со счета. Важно, что для этого не нужно останавливаться на пункте оплаты — все будет происходить в движении. Стоимость проезда пока не раскрыта.

Платный Северный обход Омска: как будет работать новая система оплаты
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Новость №3. Девушка из Омска придумала необычный бизнес

В Омске появилась необычная услуга — местная жительница за 200 рублей отправляет подписчикам фотографии милых ежиков два раза в день в течение 2-х недель. По словам автора объявления, это помогает поднять настроение и зарядиться позитивом. Покупатели уже оставили восторженные отзывы, отмечая ответственность и доброжелательность «ежиного курьера».

Необычный бизнес: как девушка из Омска смогла заработать на картинках из интернета
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#Риана Дязанцева#Бизнес#Любинский проспект#Ремонт#Омск#Итоги дня#Северный обход#Услуги#Реставрация#Московские торговые ряды#Платная трасса
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