Исторический купол на Любинском, Северный обход, бизнес на картинках. Омск сегодня

Posted 1 февраля, 14:02
Published 1 февраля, 14:02
Modified 1 февраля, 14:04
Updated 1 февраля, 14:04
Новость №1. Реставрация векового здания на Любинском проспекте начнется в этом году
В центре Омска на улице Ленина, 14 займутся ремонтом центрального купола со шпилем здания «Московские торговые ряды» 1903 года постройки, которое давно нуждается в восстановлении. Заявки на тендер принимаются до 11 февраля, а завершить реставрацию должны к ноябрю 2025 года. Стоимость контракта составляет около 4 млн рублей.
Новость №2. Северный обход станет платной трассой
На автомагистрали Северного обхода заработает новая система оплаты, которая позволит водителям платить за проезд без остановок. С помощью этой системы проезд спишется автоматически со счета. Важно, что для этого не нужно останавливаться на пункте оплаты — все будет происходить в движении. Стоимость проезда пока не раскрыта.
Новость №3. Девушка из Омска придумала необычный бизнес
В Омске появилась необычная услуга — местная жительница за 200 рублей отправляет подписчикам фотографии милых ежиков два раза в день в течение 2-х недель. По словам автора объявления, это помогает поднять настроение и зарядиться позитивом. Покупатели уже оставили восторженные отзывы, отмечая ответственность и доброжелательность «ежиного курьера».