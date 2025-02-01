Исторический купол на Любинском, Северный обход, бизнес на картинках. Омск сегодня

На автомагистрали Северного обхода заработает новая система оплаты, которая позволит водителям платить за проезд без остановок. С помощью этой системы проезд спишется автоматически со счета. Важно, что для этого не нужно останавливаться на пункте оплаты — все будет происходить в движении. Стоимость проезда пока не раскрыта.