Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о ДТП со своим участием в Омске

На пресс-конференции после победы «Авангарда» над «Барысом» главный тренер команды омских «ястребов» Ги Буше прояснил ситуацию, связанную с ДТП, в котором он оказался в пятницу, 31 января. Буше отметил, что была распространена некорректная информация о том, что с ним в момент аварии находился переводчик.