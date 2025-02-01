Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о ДТП со своим участием в Омске

Posted 1 февраля, 04:55
Published 1 февраля, 04:55
Modified 1 февраля, 05:09
Updated 1 февраля, 05:09
На пресс-конференции после победы «Авангарда» над «Барысом» главный тренер команды омских «ястребов» Ги Буше прояснил ситуацию, связанную с ДТП, в котором он оказался в пятницу, 31 января. Буше отметил, что была распространена некорректная информация о том, что с ним в момент аварии находился переводчик.
«Это не так. Я был со своей девушкой и с нашим водителем», — уточнил тренер.
Он подчеркнул, что авария произошла не по вине водителя. По словам Буше, водитель сделал все возможное, чтобы избежать столкновения. Однако, несмотря на его усилия, авария все-таки случилась.
Тренер добавил, что сейчас главное для него — сосредоточиться на команде и поддерживать игроков. Кроме того, Буше затронул тему травм в составе команды, отметив, что нападающему Риду Буше предстоит операция, а также многие игроки находятся в «лазарете».
«Я надеюсь, что все-таки на этом череда вот этих неприятностей закончится, потому что это даже не смешно», — отметил тренер.
Напомним, ранее Город55 писал, что в омской полиции озвучили подробности ДТП с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.