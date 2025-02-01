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Posted 1 февраля, 04:55

Published 1 февраля, 04:55

Modified 1 февраля, 05:09

Updated 1 февраля, 05:09

Главный тренер омских «ястребов» прокомментировал ДТП

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о ДТП со своим участием в Омске

1 февраля 2025, 04:55
Фото: Управление МВД России по Омской области. Главный тренер омских «ястребов» прокомментировал ДТП
В момент аварии с Буше находилась его девушка.

На пресс-конференции после победы «Авангарда» над «Барысом» главный тренер команды омских «ястребов» Ги Буше прояснил ситуацию, связанную с ДТП, в котором он оказался в пятницу, 31 января. Буше отметил, что была распространена некорректная информация о том, что с ним в момент аварии находился переводчик.

«Это не так. Я был со своей девушкой и с нашим водителем», — уточнил тренер.

Он подчеркнул, что авария произошла не по вине водителя. По словам Буше, водитель сделал все возможное, чтобы избежать столкновения. Однако, несмотря на его усилия, авария все-таки случилась.

Тренер добавил, что сейчас главное для него — сосредоточиться на команде и поддерживать игроков. Кроме того, Буше затронул тему травм в составе команды, отметив, что нападающему Риду Буше предстоит операция, а также многие игроки находятся в «лазарете».

«Я надеюсь, что все-таки на этом череда вот этих неприятностей закончится, потому что это даже не смешно», — отметил тренер.

Напомним, ранее Город55 писал, что в омской полиции озвучили подробности ДТП с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.

Появились кадры с места ДТП с главным тренером омского «Авангарда» Ги Буше
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#Риана Дязанцева#Спорт#ДТП#Авангард#Полиция#Омск#Травмы#Ги Буше
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