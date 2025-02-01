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Posted 1 февраля, 08:11

Published 1 февраля, 08:11

Modified 1 февраля, 10:17

Updated 1 февраля, 10:17

В Крыму задержали мужчину, который жестоко убил омичку два десятилетия назад

Бесследно исчез: в Омске раскрыли жестокое преступление 2003 года

1 февраля 2025, 08:11
Фото: 1MI. В Крыму задержали мужчину, который жестоко убил омичку два десятилетия назад

В Крыму задержали омича, который 21 год скрывался после жестокого убийства

Следователи вышли на подозреваемого с помощью подруги погибшей.

В Омске раскрыли преступление, совершенное еще в 2003 году. Тогда в квартире на улице Горячева нашли убитой 28-летнюю женщину, но поймать преступника по горячим следам не удалось. Дело оставалось нераскрытым более 20 лет.

После создания Следственного комитета расследование возобновили. Следователи изучили старые протоколы, провели новые экспертизы и вышли на подозреваемого — знакомого подруги погибшей.

По данным следствия, в сентябре 2003 года мужчина пришел в гости к своей знакомой, но дома ее не оказалось. В квартире была только 28-летняя женщина. Он начал к ней приставать, а когда получил отказ, изнасиловал и убил, чтобы скрыть следы преступления. После этого уехал на вахту в другой регион и жил там все эти годы.

Задержать мужчину удалось только в январе 2025 года — он находился в Крыму. Теперь 60-летнего подозреваемого доставили в Омск и арестовали. Расследование продолжается.

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#Риана Дязанцева#Омск
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