Бесследно исчез: в Омске раскрыли жестокое преступление 2003 года

По данным следствия, в сентябре 2003 года мужчина пришел в гости к своей знакомой, но дома ее не оказалось. В квартире была только 28-летняя женщина. Он начал к ней приставать, а когда получил отказ, изнасиловал и убил, чтобы скрыть следы преступления. После этого уехал на вахту в другой регион и жил там все эти годы.