«Живем на пороховой бочке»: омичи бьют тревогу из-за аварийного дома на Энергетиков

Posted 31 января, 05:55
Published 31 января, 05:55
Modified 31 января, 05:57
Updated 31 января, 05:57
В соцсетях снова появилась жалоба от жителей аварийного трехэтажного дома на Энергетиков, 29а. Дом признан аварийным еще в декабре 2023 года, а годом ранее — в феврале 2022-го — там обрушилась стена, несмотря на это омичи до сих пор не могут дождаться расселения.
«Здесь находиться опасно, не то что жить, сказал мне как-то следователь, но мы живем, вернее выживаем, потому что у администрации нет денег на расселение нашего дома. Признаны аварийными, суд обязал администрацию о немедленном расселении, но никто ничего не делает. У нас здесь семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, живем на пороховой бочке, уже не знаем к кому обращаться», — написали омичи в паблике «ЧП Омск».
На жалобу отреагировала городская администрация, заявив, что деньги, предназначенные для расселения дома, еще не поступили в департамент жилищной политики. Из-за этого пока невозможно назвать сроки расселения дома.
Напомним, что еще в феврале прошлого года по поручению главы Следкома РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после проверки аварийного дома на Энергетиков. Тогда утверждалось, что трехэтажка находится в крайне опасном состоянии, присутствует серьезный риск обрушения. Решение о срочном расселении жильцов вынесли еще в мае 2024 года. Пока же омичам только остается надеяться, что их дом не рухнет и не случится никаких трагедий.