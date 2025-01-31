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Posted 31 января, 05:55

Published 31 января, 05:55

Modified 31 января, 05:57

Updated 31 января, 05:57

Аварийный дом на Энергетиков, 29А в Омске

«Живем на пороховой бочке»: омичи бьют тревогу из-за аварийного дома на Энергетиков

31 января 2025, 05:55
Фото: Прокуратура Омской области. Аварийный дом на Энергетиков, 29А в Омске

Омичи требуют расселения из-за разрушающегося на глазах дома на Энергетиков

Трехэтажка 1959 года постройки признана аварийной в декабре 2023 года. Жильцы требуют немедленного расселения.

В соцсетях снова появилась жалоба от жителей аварийного трехэтажного дома на Энергетиков, 29а. Дом признан аварийным еще в декабре 2023 года, а годом ранее — в феврале 2022-го — там обрушилась стена, несмотря на это омичи до сих пор не могут дождаться расселения.

«Здесь находиться опасно, не то что жить, сказал мне как-то следователь, но мы живем, вернее выживаем, потому что у администрации нет денег на расселение нашего дома. Признаны аварийными, суд обязал администрацию о немедленном расселении, но никто ничего не делает. У нас здесь семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, живем на пороховой бочке, уже не знаем к кому обращаться», — написали омичи в паблике «ЧП Омск».
Аварийная трехэтажка на Энергетиков, 29а в Омске
Аварийная трехэтажка на Энергетиков, 29а в Омске
Аварийная трехэтажка на Энергетиков, 29а в Омске
Аварийная трехэтажка на Энергетиков, 29а в Омске
Аварийная трехэтажка на Энергетиков, 29а в Омске. Фото: Паблик ВКонтакте «ЧП Омск» / скриншот

На жалобу отреагировала городская администрация, заявив, что деньги, предназначенные для расселения дома, еще не поступили в департамент жилищной политики. Из-за этого пока невозможно назвать сроки расселения дома.

Напомним, что еще в феврале прошлого года по поручению главы Следкома РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после проверки аварийного дома на Энергетиков. Тогда утверждалось, что трехэтажка находится в крайне опасном состоянии, присутствует серьезный риск обрушения. Решение о срочном расселении жильцов вынесли еще в мае 2024 года. Пока же омичам только остается надеяться, что их дом не рухнет и не случится никаких трагедий.

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#Юлия Истомина#Омск#Аварийное жилье#Жалобы#Новости#Обрушение#Расселение
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