«Живем на пороховой бочке»: омичи бьют тревогу из-за аварийного дома на Энергетиков

Напомним, что еще в феврале прошлого года по поручению главы Следкома РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после проверки аварийного дома на Энергетиков. Тогда утверждалось, что трехэтажка находится в крайне опасном состоянии, присутствует серьезный риск обрушения. Решение о срочном расселении жильцов вынесли еще в мае 2024 года. Пока же омичам только остается надеяться, что их дом не рухнет и не случится никаких трагедий.