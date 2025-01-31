Житель Омской области сорвал джекпот в лотерее

Житель Омской области, купив лотерейный билет, выиграл огромную денежную сумму — 8,38 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе лотерейного распространителя, розыгрыш состоялся вечером 30 января, и пока обладатель выигрыша не пришел за своими деньгами. На данный момент известно только, что лотерейный билет он купил через мобильное приложение.