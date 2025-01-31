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Posted 31 января, 12:00

Published 31 января, 12:00

Modified 31 января, 12:01

Updated 31 января, 12:01

Житель Омской области выиграл в лотерею 8 миллионов рублей

Житель Омской области сорвал джекпот в лотерее

31 января 2025, 12:00
Фото: 1MI.

Житель Омской области выиграл в лотерею 8 миллионов рублей

Обладатель счастливого билета еще не пришел за выигрышем.

Житель Омской области, купив лотерейный билет, выиграл огромную денежную сумму — 8,38 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе лотерейного распространителя, розыгрыш состоялся вечером 30 января, и пока обладатель выигрыша не пришел за своими деньгами. На данный момент известно только, что лотерейный билет он купил через мобильное приложение.

В начале января Город55 писал о розыгрыше «Русского лото»: тогда главный приз, 1 млрд рублей, получил житель Сахалинской области.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Лотереи#Выигрыши
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