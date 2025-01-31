Выбор молодежи. «Газпром нефть» стала лучшим работодателем в нефтяной отрасли

Posted 31 января, 10:00
Published 31 января, 10:00
Modified 31 января, 10:00
Updated 31 января, 10:00
Аналитики агентства Future Today, занимающиеся исследованиями отечественного рынка труда и карьерных предпочтений среди учащихся и выпускников российских вузов поделились данными масштабного исследования, в котором поучаствовало порядка 24 тысяч студентов из 27 городов России: согласно им, «Газпром нефть» оказалась одной из самых привлекательных корпораций в отрасли для начала карьеры — наравне с другими работодателями в финансовом секторе и IT-индустрии.
Во многом на выбор будущих профессионалов повлияли комфортные условия работы в компании: это и удобный баланс между работой и личной жизнью, полезный и интересный опыт для развития карьеры, а также работа над уникальными проектами. Но что гораздо важнее для молодых специалистов, так это заинтересованность компании в привлечении новых людей — развитие бизнеса «Газпром нефти» уже долгое время позволяет создавать большое количество рабочих мест, а значит и повышает спрос на квалифицированных специалистов в самых разных областях: например, кроме технологов, инженеров и геологов на предприятиях компании появляется все больше программистов и дата-сайентистов.
Омский нефтеперерабатывающий завод, считающийся одним из лучших работодателей для молодежи в Сибири, не стал исключением из этого правила: на нем для молодых специалистов появляется все больше высокотехнологичных рабочих мест и условий для карьерного роста.
«Омский НПЗ системно подходит к развитию кадрового потенциала молодых специалистов. Пришедшие к нам сотрудники учатся у опытных наставников и вовлекаются в масштабные проекты. Мы поддерживаем инициативность, помогаем воплощать самые амбициозные идеи и желание профессионально развиваться в сфере нефтепереработки», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Кроме того, само предприятие всячески поддерживает своих молодых сотрудников — начиная от программы «Три рубежа» для новичков (в ходе нее сотрудники адаптируются в коллективе, познают корпоративную культуру и погружаются в тонкости своей специальности) и заканчивая постоянными «апгрейдами» уже действующего персонала. Постоянное совершенствование квалификации сотрудников во многом зависит и от их мотивации — ее стараются поддерживать даже на уровне предприятия. Например, молодые сотрудники очень часто становятся участниками ежегодного конкурса «Лучший по профессии».