Выбор молодежи. «Газпром нефть» стала лучшим работодателем в нефтяной отрасли

Во многом на выбор будущих профессионалов повлияли комфортные условия работы в компании: это и удобный баланс между работой и личной жизнью, полезный и интересный опыт для развития карьеры, а также работа над уникальными проектами. Но что гораздо важнее для молодых специалистов, так это заинтересованность компании в привлечении новых людей — развитие бизнеса «Газпром нефти» уже долгое время позволяет создавать большое количество рабочих мест, а значит и повышает спрос на квалифицированных специалистов в самых разных областях: например, кроме технологов, инженеров и геологов на предприятиях компании появляется все больше программистов и дата-сайентистов.