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Posted 31 января, 05:20

Published 31 января, 05:20

Modified 31 января, 09:06

Updated 31 января, 09:06

Проект был заморожен с марта 2023 года

Возрождение проекта: на стройку социальной деревни под Омском выделили 322 млн рублей

31 января 2025, 05:20
Фото: 1MI. Проект был заморожен с марта 2023 года

На окраине Омска построят социальную деревню за 322 млн рублей

Доработанная проектная документация 30 января прошла госэкспертизу. Город55 выяснил новые подробности о проекте.

Стали известны новые подробности строительства социальной деревни на 80 человек в микрорайоне Северный. Проект, замороженный в марте 2023 года, максимально близок к реализации. В 2025 году объект передали от министерства труда к «Омскоблстройзаказчику», теперь же проектная документация прошла государственную экспертизу.

Положительное заключение выдали 30 января 2025 года. Разработкой проекта занималась «Архитектурно-проектная документация „Стелс“ — 2010» Станислава Аверкова. В региональном минстрое Городу55 сообщили, что в документации был уточнен перечень современных стройматериалов и технологий.

Эскизы «Социальной деревни»
Эскизы «Социальной деревни»
Эскизы «Социальной деревни»
Эскизы «Социальной деревни». Фото: Минстрой Омской области
«Подрядчика строительно-монтажных работ предстоит определить путем аукциона до 1 апреля 2025 года, стоимость контракта составит более 322 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Социальная деревня будет состоять из пяти корпусов «для размещения жилых помещений сопровождаемого проживания». Другие подробности проекта пока не приводятся.

Напомним, ранее Город55 выпускал большое интервью с директором «Омскоблстройзаказчика» Андреем Бобровниковым. В нем мы затронули проблемы строительной отрасли региона, плюсы цифровизации и вопрос взращивания крупных застройщиков с миллиардным оборотом в Омской области.

Переломный год для строителей: большое интервью с директором «Омскоблстройзаказчика»
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