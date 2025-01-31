Возрождение проекта: на стройку социальной деревни под Омском выделили 322 млн рублей

Posted 31 января, 05:20
Published 31 января, 05:20
Modified 31 января, 09:06
Updated 31 января, 09:06
Стали известны новые подробности строительства социальной деревни на 80 человек в микрорайоне Северный. Проект, замороженный в марте 2023 года, максимально близок к реализации. В 2025 году объект передали от министерства труда к «Омскоблстройзаказчику», теперь же проектная документация прошла государственную экспертизу.
Положительное заключение выдали 30 января 2025 года. Разработкой проекта занималась «Архитектурно-проектная документация „Стелс“ — 2010» Станислава Аверкова. В региональном минстрое Городу55 сообщили, что в документации был уточнен перечень современных стройматериалов и технологий.
«Подрядчика строительно-монтажных работ предстоит определить путем аукциона до 1 апреля 2025 года, стоимость контракта составит более 322 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
Социальная деревня будет состоять из пяти корпусов «для размещения жилых помещений сопровождаемого проживания». Другие подробности проекта пока не приводятся.
Напомним, ранее Город55 выпускал большое интервью с директором «Омскоблстройзаказчика» Андреем Бобровниковым. В нем мы затронули проблемы строительной отрасли региона, плюсы цифровизации и вопрос взращивания крупных застройщиков с миллиардным оборотом в Омской области.