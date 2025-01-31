Возрождение проекта: на стройку социальной деревни под Омском выделили 322 млн рублей

Стали известны новые подробности строительства социальной деревни на 80 человек в микрорайоне Северный. Проект, замороженный в марте 2023 года, максимально близок к реализации. В 2025 году объект передали от министерства труда к «Омскоблстройзаказчику», теперь же проектная документация прошла государственную экспертизу.