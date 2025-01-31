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Posted 31 января, 02:45

Published 31 января, 02:45

Modified 31 января, 02:47

Updated 31 января, 02:47

В Омской области вводили режим «черного неба» на 14 часов

В Омской области вводили режим «черного неба» на 14 часов

31 января 2025, 02:45
Фото: 1MI.
Ситуация с экологией в Омске остается напряженной.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области сообщало, что с вечера 30 января до утра 31 января 2025 года в регионе наблюдались погодные условия, которые затруднят рассеивание вредных примесей в атмосфере. В связи с этим вводился режим НМУ первой степени опасности.

«С 18 часов 30.01.2025 г. до 8 часов 31.01.2025 г. на территории г. Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и объявляется период НМУ первой степени опасности», — подчеркивает министерство.

В такие периоды вредные вещества, которые попадают в воздух, например, от промышленных предприятий или транспорта, не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы. Это может привести к ухудшению качества воздуха и появлению неприятных запахов.

Минприроды призвало промышленные предприятия временно сократить объем выбросов. Однако жители города все равно могли ощущать дискомфорт из-за загрязненного воздуха.

Омичи рассказали о неприятном запахе в паблике проекта «Дыши! Омск».

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Эта ситуация не нова для региона. Например, 26 января 2025 года в двух округах Омска были зафиксированы превышения ПДК оксида углерода и сероводорода.

Ядовитый воздух: жители Омска дышали опасными веществами на выходных
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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Омская область#Минприроды#Загрязнение#Нму#Неприятный запах#Качество воздуха#Вредные примеси
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