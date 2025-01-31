В Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Posted 31 января, 10:43
Published 31 января, 10:43
Modified 31 января, 10:45
Updated 31 января, 10:45
В Калачинском районе Омской области ввели карантин из-за бешенства. Ограничения продлятся до 30 марта. Такой указ подписал губернатор Виталий Хоценко. Очаг заражения нашли в Калачинске на улице Восточная.
На время карантина зараженную территорию запрещено посещать посторонним лицам, ввозить и вывозить восприимчивых животных, проводить сельскохозяйственные ярмарки.
Бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание, которое после появления первых симптомов не оставляет ни малейшего шанса на выздоровление. Ранее Город55 рассказывал про инкубационный период инфекции, кто входит в группу риска и как происходит заражение.
В январе также ввели ограничения в Называевском и Омском районах из-за опасных заболеваний животных.