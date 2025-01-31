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Posted 31 января, 10:43

Published 31 января, 10:43

Modified 31 января, 10:45

Updated 31 января, 10:45

В Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

В Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

31 января 2025, 10:43
Фото: 1MI.
В Калачинске обнаружили очаг бешенства. Там до 30 марта будут действовать ограничения.

В Калачинском районе Омской области ввели карантин из-за бешенства. Ограничения продлятся до 30 марта. Такой указ подписал губернатор Виталий Хоценко. Очаг заражения нашли в Калачинске на улице Восточная.

На время карантина зараженную территорию запрещено посещать посторонним лицам, ввозить и вывозить восприимчивых животных, проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание, которое после появления первых симптомов не оставляет ни малейшего шанса на выздоровление. Ранее Город55 рассказывал про инкубационный период инфекции, кто входит в группу риска и как происходит заражение.

В январе также ввели ограничения в Называевском и Омском районах из-за опасных заболеваний животных.

В Омской области объявили карантин из-за опасных заболеваний среди животных
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Карантин#Бешенство#Болезнь#Ограничения#Калачинск#Калачинский район#Вирус бешенства
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