В Омске выставили на продажу 170 таксофонов

Омский филиал ПАО «Ростелеком» выставил на продажу свое старое оборудование. Лот опубликован на интернет-платформе «РАД», и в списке имущества, которое можно купить, 189 названий. Это в первую очередь 172 таксофона, установленных в ряде районов Омской области: Большереченском, Большеуковском, Горьковском, Муромцевском, Оконешниковском, Омском и других.