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Posted 31 января, 11:07

Published 31 января, 11:07

Modified 31 января, 11:07

Updated 31 января, 11:07

Омский филиал «Ростелеком» выставил на продажу больше 170 своих таксофонов

В Омске выставили на продажу 170 таксофонов

31 января 2025, 11:07
Фото: gorod55.ru.

Омский филиал «Ростелеком» выставил на продажу больше 170 своих таксофонов

Оборудование находится в ряде районов Омской области.

Омский филиал ПАО «Ростелеком» выставил на продажу свое старое оборудование. Лот опубликован на интернет-платформе «РАД», и в списке имущества, которое можно купить, 189 названий. Это в первую очередь 172 таксофона, установленных в ряде районов Омской области: Большереченском, Большеуковском, Горьковском, Муромцевском, Оконешниковском, Омском и других.

Кроме того, «Ростелеком» продает таксофонные платы и аппаратуру защиты таксофонных линий. Общая цена лота — 173 023 рубля. Лот был опубликован 29 января, заявки принимаются до 19 февраля.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Торги#Новости#Ростелеком#Таксофоны
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