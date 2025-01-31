В Омске выставили на продажу 170 таксофонов

Posted 31 января, 11:07
Published 31 января, 11:07
Modified 31 января, 11:07
Updated 31 января, 11:07
Омский филиал ПАО «Ростелеком» выставил на продажу свое старое оборудование. Лот опубликован на интернет-платформе «РАД», и в списке имущества, которое можно купить, 189 названий. Это в первую очередь 172 таксофона, установленных в ряде районов Омской области: Большереченском, Большеуковском, Горьковском, Муромцевском, Оконешниковском, Омском и других.
Кроме того, «Ростелеком» продает таксофонные платы и аппаратуру защиты таксофонных линий. Общая цена лота — 173 023 рубля. Лот был опубликован 29 января, заявки принимаются до 19 февраля.