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Posted 31 января, 09:19

Published 31 января, 09:19

Modified 31 января, 09:29

Updated 31 января, 09:29

Омичей предупредили о риске чрезвычайных ситуаций из-за погоды

В Омске появился риск чрезвычайных ситуаций из-за погоды

31 января 2025, 09:19
Фото: 1MI.

Омичей предупредили о риске чрезвычайных ситуаций из-за погоды

По данным МЧС, факторы риска — морозы и гололед.

В Главном управлении МЧС России по Омской области опубликовали прогноз возможных в ближайшее время чрезвычайных ситуаций. По данным этого ведомства, проблемы, связанные с «неблагоприятными и опасными метеорологическими явлениями», пока не предвидятся, но есть сложности в связи с погодой.

«Прогноз возможных ЧС на 31.01.2025 г. обусловлен погодой с переменной облачностью, без существенных осадков, местами изморозью, на дорогах гололедицей, температурой ниже нормы», — уточнили в ГУ МЧС.

Из-за гололеда возможны ДТП и «нарушения в работе автомобильного транспорта не выше муниципального характера», в связи с чем спасатели создали группировки сил и средств в самых проблемных местах. Есть риск нарушений в работе железнодорожного транспорта — тоже не выше муниципального уровня, и поэтому создана группировка сил и средств в Калачинском районе — у переезда рядом с мясокомбинатом.

Спасатели снова напоминают: чтобы минимизировать риск попасть в ДТП для себя лично, нужно выполнять простые правила. Автомобилистам не следует слишком разгоняться, пешеходы должны быть заметными на дороге. Принципиально важным становится правило о минимальной дистанции, так как тормозной путь при сырой погоде или гололеде может увеличиться в 8 раз.

Стоит отметить, что погода в Омской области достаточно неустойчива. На февраль синоптики обещают 2 волны морозов.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#МЧС#Мороз#Новости#Непогода
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