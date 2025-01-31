В Омске появился риск чрезвычайных ситуаций из-за погоды

Из-за гололеда возможны ДТП и «нарушения в работе автомобильного транспорта не выше муниципального характера», в связи с чем спасатели создали группировки сил и средств в самых проблемных местах. Есть риск нарушений в работе железнодорожного транспорта — тоже не выше муниципального уровня, и поэтому создана группировка сил и средств в Калачинском районе — у переезда рядом с мясокомбинатом.