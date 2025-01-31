В Омске появился риск чрезвычайных ситуаций из-за погоды

Posted 31 января, 09:19
Published 31 января, 09:19
Modified 31 января, 09:29
Updated 31 января, 09:29
В Главном управлении МЧС России по Омской области опубликовали прогноз возможных в ближайшее время чрезвычайных ситуаций. По данным этого ведомства, проблемы, связанные с «неблагоприятными и опасными метеорологическими явлениями», пока не предвидятся, но есть сложности в связи с погодой.
«Прогноз возможных ЧС на 31.01.2025 г. обусловлен погодой с переменной облачностью, без существенных осадков, местами изморозью, на дорогах гололедицей, температурой ниже нормы», — уточнили в ГУ МЧС.
Из-за гололеда возможны ДТП и «нарушения в работе автомобильного транспорта не выше муниципального характера», в связи с чем спасатели создали группировки сил и средств в самых проблемных местах. Есть риск нарушений в работе железнодорожного транспорта — тоже не выше муниципального уровня, и поэтому создана группировка сил и средств в Калачинском районе — у переезда рядом с мясокомбинатом.
Спасатели снова напоминают: чтобы минимизировать риск попасть в ДТП для себя лично, нужно выполнять простые правила. Автомобилистам не следует слишком разгоняться, пешеходы должны быть заметными на дороге. Принципиально важным становится правило о минимальной дистанции, так как тормозной путь при сырой погоде или гололеде может увеличиться в 8 раз.
Стоит отметить, что погода в Омской области достаточно неустойчива. На февраль синоптики обещают 2 волны морозов.