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Posted 31 января, 08:45

Published 31 января, 08:45

Modified 31 января, 09:19

Updated 31 января, 09:19

В Омске к 9 Мая собираются заказать праздничные стаканы на 9,5 млн рублей

В Омске к 9 Мая собираются заказать праздничные стаканы на 9,5 млн рублей

31 января 2025, 08:45
Фото: gorod55.ru.
Мэрия объявила аукцион на изготовление и поставку стаканов с подстаканниками. Сувенирные наборы с гравировкой нужно будет подготовить к Дню Победы.

Мэрия Омска собирается закупить 1450 праздничных наборов, состоящих из стаканов, подстаканников и коробок-футляров. На эти цели готовы выделить почти 9,5 млн рублей. Стоимость одного набора предварительно оценивается в 6,5 тысяч рублей. Заявки от изготовителей принимают до 7 февраля.

В центральном окне подстаканника необходимо будет нанести логотип празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а в боковых — надпись «Омск». Коробку-футляр нужно будет изготовить из темно-синего велюра. На ее крышке также должен присутствовать логотип.

Поставить готовую продукцию необходимо до 15 апреля. Источником финансирования в документах указан бюджет Омска.

В 2020 году к 75-летию Победы омские власти заказывали 6 070 хрустальных стаканов в латунном подстаканнике. Наборы дарили ветеранам ВОВ.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Великая Отечественная война#Ветераны#Победа#Бюджет#Логотип
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