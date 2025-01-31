В Омске к 9 Мая собираются заказать праздничные стаканы на 9,5 млн рублей

Posted 31 января, 08:45
Published 31 января, 08:45
Modified 31 января, 09:19
Updated 31 января, 09:19
Мэрия Омска собирается закупить 1450 праздничных наборов, состоящих из стаканов, подстаканников и коробок-футляров. На эти цели готовы выделить почти 9,5 млн рублей. Стоимость одного набора предварительно оценивается в 6,5 тысяч рублей. Заявки от изготовителей принимают до 7 февраля.
В центральном окне подстаканника необходимо будет нанести логотип празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а в боковых — надпись «Омск». Коробку-футляр нужно будет изготовить из темно-синего велюра. На ее крышке также должен присутствовать логотип.
Поставить готовую продукцию необходимо до 15 апреля. Источником финансирования в документах указан бюджет Омска.
В 2020 году к 75-летию Победы омские власти заказывали 6 070 хрустальных стаканов в латунном подстаканнике. Наборы дарили ветеранам ВОВ.