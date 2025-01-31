В Омске к 9 Мая собираются заказать праздничные стаканы на 9,5 млн рублей

В центральном окне подстаканника необходимо будет нанести логотип празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а в боковых — надпись «Омск». Коробку-футляр нужно будет изготовить из темно-синего велюра. На ее крышке также должен присутствовать логотип.