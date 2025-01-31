В Омске две школы полностью закрытили на карантин из-за ОРВИ

Posted 31 января, 05:33
Published 31 января, 05:33
Modified 31 января, 05:36
Updated 31 января, 05:36
В Омске две школы полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ. Подробности Городу55 сообщили в департаменте образования мэрии.
«На 31 января 2025 года приостановлен образовательный процесс по причине роста заболеваемости ОРВИ в 89 классах 19 школ (закрыты полностью школа № 50, школа-интернат № 2) и в 49 группах 35 детских садов», — рассказали Городу55 в ведомстве.
Таким образом, заболеваемость ежедневно растет. По данным на 30 января, на карантин были закрыты 62 класса в 17 школах, а также школа № 50. Что касается дошкольных учреждений, на изоляции находились воспитанники 42 групп в 30 детских садах.
Ранее Город55 сообщал о проблемах с питанием в школе № 32 на проспекте Мира. Родители учеников пожаловались на грязную посуду в столовой и некачественную пищу. Роспотребнадзор проводит проверку.