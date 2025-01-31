В одном из районов Омской области сорваны сроки капремонта поликлиники

Posted 31 января, 09:40
Published 31 января, 09:40
Modified 31 января, 10:12
Updated 31 января, 10:12
Капитальный ремонт поликлиники в Москаленском районе, идущий в рамках нацпроекта «Здравоохранение», не будет закончен в срок. К такому выводу пришла районная прокуратура по итогам проведенной на объекте проверки. Контракт с подрядчиком был заключен в апреле 2024 года, срок сдачи — февраль, но рабочие явно не успевают.
«Подрядчиком выполнено менее 30% второго этапа работ, — уточнили в прокуратуре Омской области. — Ранее нарушены были сроки исполнение и сдачи первого этапа выполнения работ».
Прокурор направил подрядчику представление, в котором требует «принять незамедлительные меры по недопущению срыва контракта».
В марте 2024 года мы писали о скандале, в центре которого оказалась Москаленская ЦРБ: местная жительница тогда заявила, что больных туда кладут на госпитализацию, только если «упасть на колени».