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Posted 31 января, 09:40

Published 31 января, 09:40

Modified 31 января, 10:12

Updated 31 января, 10:12

В одном из районов Омской области слишком затянулся капремонт поликлиники

В одном из районов Омской области сорваны сроки капремонта поликлиники

31 января 2025, 09:40
Фото: Прокуратура Омской области.

В одном из районов Омской области слишком затянулся капремонт поликлиники

Прокуратура уже направила подрядчику представление.

Капитальный ремонт поликлиники в Москаленском районе, идущий в рамках нацпроекта «Здравоохранение», не будет закончен в срок. К такому выводу пришла районная прокуратура по итогам проведенной на объекте проверки. Контракт с подрядчиком был заключен в апреле 2024 года, срок сдачи — февраль, но рабочие явно не успевают.

«Подрядчиком выполнено менее 30% второго этапа работ, — уточнили в прокуратуре Омской области. — Ранее нарушены были сроки исполнение и сдачи первого этапа выполнения работ».

Прокурор направил подрядчику представление, в котором требует «принять незамедлительные меры по недопущению срыва контракта».

В марте 2024 года мы писали о скандале, в центре которого оказалась Москаленская ЦРБ: местная жительница тогда заявила, что больных туда кладут на госпитализацию, только если «упасть на колени».

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Капремонт#Новости#Москаленская ЦРБ
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