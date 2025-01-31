В одном из районов Омской области сорваны сроки капремонта поликлиники

Капитальный ремонт поликлиники в Москаленском районе, идущий в рамках нацпроекта «Здравоохранение», не будет закончен в срок. К такому выводу пришла районная прокуратура по итогам проведенной на объекте проверки. Контракт с подрядчиком был заключен в апреле 2024 года, срок сдачи — февраль, но рабочие явно не успевают.