Три полосы вместо четырех: объясняем, почему мост у Телецентра не станет шире

Posted 31 января, 03:01
Published 31 января, 03:01
Modified 31 января, 03:17
Updated 31 января, 03:17
На мосту имени 60 лет ВЛКСМ невозможно организовать четыре полноценные полосы движения. Об этом сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш», объяснив, что текущая конструкция моста и окружающая инфраструктура не позволяют расширить проезжую часть до необходимых размеров.
Кормилец отмечает, что для создания четырех полос потребовалось бы сместить ось строительной площадки на три метра, однако это невозможно из-за существующих технических и инфраструктурных ограничений. Кроме того, на подходах к мосту ведутся работы по укладке трубопровода. Эти работы также создают дополнительные препятствия для расширения дороги.
Ширина проезжей части остается 11 метров. Этого достаточно для организации движения по трем полосам, так как минимальная ширина одной полосы должна быть не менее 3,5 метра. Таким образом, четыре полосы физически не вместить на мосту.
Ранее Город55 сообщал о планах по реконструкции моста. После капитального ремонта сооружение станет шире на 50 сантиметров — по 25 сантиметров с каждой стороны.