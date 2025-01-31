Три полосы вместо четырех: объясняем, почему мост у Телецентра не станет шире

Кормилец отмечает, что для создания четырех полос потребовалось бы сместить ось строительной площадки на три метра, однако это невозможно из-за существующих технических и инфраструктурных ограничений. Кроме того, на подходах к мосту ведутся работы по укладке трубопровода. Эти работы также создают дополнительные препятствия для расширения дороги.