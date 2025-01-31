Стало известно, когда передадут в суд дело о посадке самолета на пшеничном поле

Напомним: Airbus A320 «Уральских авиалиний» в сентябре 2023 года летел из Сочи в Омск и не смог сесть в аэропорту, из-за чего пришлось приземляться на пшеничном поле. На борту были 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Самолет так и остался на поле, недавно стало известно, что его разборка почти завершилась.