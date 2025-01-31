Стало известно, когда передадут в суд дело о посадке самолета на пшеничном поле

Posted 31 января, 08:51
Published 31 января, 08:51
Modified 31 января, 09:20
Updated 31 января, 09:20
Расследование по делу о посадке на пшеничном поле в Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний», летевшего в Омск, скоро закончится. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель главы Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте Владимир Ануфриев. По его словам, обвинение будет предъявлено в первой половине текущего года.
Сейчас специалисты заканчивают итоговую летно-техническую экспертизу и подсчитывают ущерб от ЧП. По предварительным данным, он превысит 1 млн рублей.
«Картина по уголовному делу в целом нам понятна, — уточнил Ануфриев. — Есть нарушения, которым мы дадим правовую оценку».
Напомним: Airbus A320 «Уральских авиалиний» в сентябре 2023 года летел из Сочи в Омск и не смог сесть в аэропорту, из-за чего пришлось приземляться на пшеничном поле. На борту были 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Самолет так и остался на поле, недавно стало известно, что его разборка почти завершилась.