gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 08:51

Published 31 января, 08:51

Modified 31 января, 09:20

Updated 31 января, 09:20

Следствие по делу о самолете «Уральских авиалиний» перешло в завершающую стадию

Стало известно, когда передадут в суд дело о посадке самолета на пшеничном поле

31 января 2025, 08:51
Фото: Уральские авиалинии.

Следствие по делу о самолете «Уральских авиалиний» перешло в завершающую стадию

В транспортном следкоме рассказали, что обвинение будет предъявлено в первой половине года.

Расследование по делу о посадке на пшеничном поле в Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний», летевшего в Омск, скоро закончится. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель главы Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте Владимир Ануфриев. По его словам, обвинение будет предъявлено в первой половине текущего года.

Сейчас специалисты заканчивают итоговую летно-техническую экспертизу и подсчитывают ущерб от ЧП. По предварительным данным, он превысит 1 млн рублей.

«Картина по уголовному делу в целом нам понятна, — уточнил Ануфриев. — Есть нарушения, которым мы дадим правовую оценку».

Напомним: Airbus A320 «Уральских авиалиний» в сентябре 2023 года летел из Сочи в Омск и не смог сесть в аэропорту, из-за чего пришлось приземляться на пшеничном поле. На борту были 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Самолет так и остался на поле, недавно стало известно, что его разборка почти завершилась.

Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Транспорт#Новости#Уральские авиалинии#Самолет на пшеничном поле
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика