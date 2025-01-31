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Posted 31 января, 12:38

Published 31 января, 12:38

Modified 31 января, 13:02

Updated 31 января, 13:02

Омск проиграл кубанскому поселку в борьбе за право провести Тотальный диктант

Снова не столица Тотального диктанта: Омск проиграл кубанскому поселку

31 января 2025, 12:38
Фото: 1MI.

Омск проиграл кубанскому поселку в борьбе за право провести Тотальный диктант

Город не получил почетный статус в третий раз подряд.

Вчера, 30 января, были озвучены итоги конкурса, в ходе которого выбирали столицу очередного «Тотального диктанта». На последнем этапе в нем участвовали Омск, Чита, Ростов-на-Дону и поселок городского типа Сириус (Краснодарский край). Команда каждого населенного пункта показала свою концепцию проведения диктанта. В итоге было принято решение: столицей «Тотального» станет Сириус.

Стоит отметить, что конкурс проводится с 2018 года (до этого диктант проходил в Новосибирске). Омск 3 раза подряд подавал заявку и все 3 раза проигрывал.

Очередной «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. На нем будет использоваться текст, написанный Мариной Москвиной.

С первого раза не ответите: пройдите тест к «Тотальному диктанту»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Тотальный диктант
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