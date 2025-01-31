Снова не столица Тотального диктанта: Омск проиграл кубанскому поселку

Posted 31 января, 12:38
Published 31 января, 12:38
Modified 31 января, 13:02
Updated 31 января, 13:02
Вчера, 30 января, были озвучены итоги конкурса, в ходе которого выбирали столицу очередного «Тотального диктанта». На последнем этапе в нем участвовали Омск, Чита, Ростов-на-Дону и поселок городского типа Сириус (Краснодарский край). Команда каждого населенного пункта показала свою концепцию проведения диктанта. В итоге было принято решение: столицей «Тотального» станет Сириус.
Стоит отметить, что конкурс проводится с 2018 года (до этого диктант проходил в Новосибирске). Омск 3 раза подряд подавал заявку и все 3 раза проигрывал.
Очередной «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. На нем будет использоваться текст, написанный Мариной Москвиной.