Смертельный наезд: водитель фуры предстанет перед судом за гибель омички

Posted 31 января, 06:16
Published 31 января, 06:16
Modified 31 января, 06:18
Updated 31 января, 06:18
В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего водителя КамАЗа, сбившего женщину. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Кировский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, инцидент произошел 5 декабря 2024 года на территории склада. Сдавая назад, водитель не заметил 49-летнюю женщину и протащил ее по асфальту. От полученных травм омичка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.
Мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.