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Posted 31 января, 06:16

Published 31 января, 06:16

Modified 31 января, 06:18

Updated 31 января, 06:18

В Омске рассмотрят дело о смертельном ДТП

Смертельный наезд: водитель фуры предстанет перед судом за гибель омички

31 января 2025, 06:16
Фото: 1MI. В Омске рассмотрят дело о смертельном ДТП

В Омске будут судить водителя КамАЗа, который насмерть переехал женщину

Трагедия произошла в конце прошлого года.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего водителя КамАЗа, сбившего женщину. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Кировский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Видео: Прокуратура Омской области.

Напомним, инцидент произошел 5 декабря 2024 года на территории склада. Сдавая назад, водитель не заметил 49-летнюю женщину и протащил ее по асфальту. От полученных травм омичка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Омске фура переехала женщину и протащила ее по асфальту
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Камаз#Женщина
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